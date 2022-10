Rublev debuta a lo grande y Bautista deja solo a Carreño

Día intenso el vivido ayer en el Palacio de los Deportes de Gijón, de nuevo con una gran entrada. Los espectadores que acudieron a disfrutar del ATP 250 que se disputa este año por primera vez en Asturias quedaron bien servidos de tenis: ninguno de los cuatro partidos bajó de las dos horas.

Cerundolo venció con convicción a Guinard. Las raquetas comenzaron a volear a eso de las 12.15 con el encuentro disputado entre el argentino Francisco Cerúndolo y el francés Manuel Guinard, saliendo como ganador el latinoamericano por dos sets a cero (7-6 y 6-2). Las gradas contaron con una gran afluencia desde primera hora, con una alta presencia de rostros jóvenes, que habían venido desde varios centros de educación secundaria a disfrutar de este intenso deporte.

Murray tardó más de dos horas y media en terminar con Cachín. Apenas habían pasado cinco minutos desde la finalización del encuentro en el que Cerúndolo salió victorioso cuando el escocés Andy Murray saltaba a la pista gijonesa para hacer frente a otro argentino, esta vez a Pedro Cachín. Este duelo fue el más duradero del día, alcanzando las dos horas y cuarenta y nueve minutos. El de Glasgow logró la victoria ante un pabellón que no cesaba de corear su nombre –"¡Vamos, Andy!"–, a pesar de ser su rival, Cachín, un tenista hispanohablante.

El argentino comenzó venciendo el primer set por un sólido 6-2, pero a medida que transcurrían los puntos, el escocés se vino arriba y consiguió remontar tanto el segundo set (7-5), como el tercero (7-6) para lograr su pase a semifinales del torneo, en las que se enfrentará hoy al estadounidense Sebastian Korda.

Rublev se estrena con victoria en Gijón. Pero el plato fuerte de la jornada llegaba de la mano Andrey Rublev, actual número nueve del mundo en el ranking ATP (el tenista mejor posicionado del torneo). El ruso tuvo que hacer frente a su excompañero de equipo "y amigo", el bielorruso Ilya Ivashka, a quien terminó ganando por 6-3, 5-7 y 6-4, certificando su pase a los cuartos de final de la cita de La Guía. "Respeto muchísimo a Ilya. Es uno de mis mejores amigos dentro del circuito y aunque no me guste jugar contra gente que aprecio, no deja de ser mi trabajo", declaró Rublev en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Las condiciones de la pista de Gijón son muy buenas. Hay muchísimo espacio fuera de las líneas, lo que lo hace mucho más divertido porque puedes arriesgar más", aseguró.

Rublev tuvo bastantes momentos de dudas, incluso llegó a esbozar varios gritos de frustración y amagó con romper varias raquetas. Finalmente, el ruso supo recomponerse y poner fin a un encuentro como pocos se recuerdan recientemente. Con esta victoria, Rublev no obtiene puntos para el ranking, pero certifica su pase a semifinales y la opción a llevarse los más de 675.000 euros que el torneo gijonés ofrece de premio al campeón.

El encuentro duró dos horas y veintinueve minutos, tiempo en el que las gradas del palacio gijonés no dejaron de corear cada punto que se jugaba. En el palco se encontraron diversas personalidades, como el entrenador Marcelino García Toral y Manuel Paredes, consejero del Real Oviedo.

Bautista sufre la derrota ante un todopoderoso Corda. Tras un final de partido que dejaba a todos los presentes sin uñas que morder, hizo aparición en la pista el español Roberto Bautista, quien tropezó contra el estadounidense Sebastian Korda. El español hizo su debut en una pista con algo más de 3.500 espectadores, dato que si bien no alcanza al logrado por "Pablín" Carreño, se quedó bastante cerca.

El castellonense sudó tinta para alzarse con el primer set (5-7) , pero no fue suficiente para frenar al tenista norteamericano, que se llevó los dos siguientes parciales por 6-4 y 6-4. El tenista español no terminó de encontrarse cómodo, jugando contra un rival implacable en el servicio y con trazas de auténtica estrella mundial. Bautista no cesó en su empeño de intentar remontar el partido, y, pese a los gritos de apoyo por parte de su esquina, el estadounidense no concedió más de lo permitido.

Día en parte triste para el tenis español, con los dos únicos jugadores nacionales que jugaban fuera del torneo, y dejando a Carreño como el único tenista patrio que queda vivo en el ATP de Gijón.