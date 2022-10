Bajón para Carreño en un final agónico

Duro varapalo para Carreño en el ATP 250 de su ciudad natal. El gijonés perdió tras un final de agonía contra el galo Arthur Rinderknech por dos sets a uno. El primer set fue cómodo para "Pablín" y el segundo para el francés; el tercero fue de infarto. 6-6 final y llegaron a uno de los tie breaks más largos de los últimos tiempos (18-16), dando como triste resultado la derrota del local tras más de tres horas de duro encuentro y después de haber desperdiciado hasta nueve bolas de partido.

Tras los intensos partidos de Rublev y Thiem llegó el momento álgido de la jornada. Pablo Carreño hizo su entrada a la pista central del Palacio de los Deportes de Gijón con un público eufórico. "Pablín" llegó en plena forma, pero desde el principio se notó que su rival, Arthur Rinderknech, de 27 años, no era precisamente un regalo. Los de ayer eran los terceros cuartos de final que juega en menos de un mes. Francés y gijonés se medían por primera vez.

Tras un intenso peloteo, ambos deportistas comenzaron uno de los parciales más disputados del día. Carreño comenzó perdiendo el primer servicio del francés, aunque logró empatar la contienda en su juego de saque. Sin embargo, poco duró, ya que Rinderknech logró ponerse por encima de nuevo. Tras unos momentos tensos en el Palacio, el local sacó fuerzas de debajo de las piedras y consiguió recontar el encuentro para finalmente llevarse el set por 6-4.

El público se volcó en el comienzo del segundo set en busca de un tirón decisivo, pero sucedió justo lo contrario: Carreño comenzó perdiendo tres juegos a cero. El galo supo cómo romper el servicio del gijonés y con un saque impecable puso una gran diferencia que ya no pudo ser neutralizada.

Los ánimos del Palacio quedaron un poco chafados, pero las caras larga no duraron ni cinco minutos, lo que tardó Carreño en regresar a la pista para comenzar ganando el primer punto del primer set. A partir de ahí, igualdad total. Tú ganas uno, yo otro, respetando ambos los servicios del rival. Pero uno de los sustos de la tarde llegó de la mano del gijonés, que sufrió una dura caída que dejó boquiabiertos a los más de 3.600 espectadores que comparecieron en el complejo deportivo. Tras unos instantes de incertidumbre, Carreño supo recomponerse y volver a la carga.

Al alcance de la mano

Lo tuvo al alcance de su mano. Logró ponerse 5-4 con dos bolas de partido, pero un gran servicio del galo truncó las esperanzas del asturiano, lo que llevó el partido a uno de los tie breaks más agónicos de los últimos tiempos.

No había un claro ganador. Los dos tuvieron sus momentos, pero Carreño sumó en total de nueve bolas de partido por seis del francés. Fue un "toma y daca" eterno que tuvo al público mordiéndose las uñas durante más de media hora. En una de las últimas bolas de partido que tuvo, Carreño miró a su esquina y preguntó a su entrenador -moviendo los labios ya que en el tenis está prohibido hablar con nadie-: "¿A qué lado la tiro?". En la última, él mismo se animó: "Es ahora", balbuceó mientras miraba a su esquina. Sin embargo, no pudo ser y el francés terminó ganando el encuentro, palmas en mano pidiendo perdón al público y dedicándole la victoria a su abuela, fallecida hace unos días y a la que no pudo acudir a darle su último adiós por jugar este torneo. Los aficionados aplaudieron el coraje de ambos deportistas. Carreño se despide del Gijón Open, pero ya tiene puesta la vista en Nápoles, abierto que disputará la próxima semana.