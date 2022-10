Carreño: "Una derrota dura, pero ha sido muy bonito jugar en casa"

Pablo Carreño se esforzó tras el partido en disimular su disgusto por caer derrotado en el torneo de casa. "Intento quedarme con lo positivo: creo que ha sido un buen partido, he jugado a un buen nivel en un encuentro en el que salía de favorito y con el público a favor. Me voy jodido porque ha sido una derrota muy dura, pero me quedo con lo bonito de jugar en casa, he disfrutado muchísimo".

Para el tenista gijonés, "ha sido un resultado muy apretado que podía haber caído para cualquiera de los dos. A veces el tenis es cruel, pero por suerte tiene momentos muy bonitos. Las tuve de todos los colores, pero hay que darle mérito porque ha jugado muy bien". Remarcó el asunto del público: "Cuando me fui con 15 años de guaje no me podría imaginarme lo que iba a vivir hoy aquí. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para el público, que me han aportado muchísimo durante los dos partidos que he jugado. Ha sido una pena no poder ganar. He firmado a mil niños, he recibido el apoyo del grupo Covadonga.. ha sido una semana fantástica. Si hubiera ganado el torneo habría sido la mejor semana de mi vida", reconoció el gijonés.