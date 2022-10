Un fichaje de altura

"El rugby es un deporte muy táctico donde el posicionamiento es muy importante. Mantener las líneas en el campo es fundamental, no hay tanta libertad como en el fútbol". Marcos Fernández pone contexto al nuevo "juguete" que tienen en el Oviedo Rugby. Los carbayones quieren dar un paso adelante en sus entrenamientos y esta temporada están utilizando un dron para revisar jugadas y las posiciones sobre el campo, con el objetivo de perfeccionar su rendimiento. No son los pioneros, ya que selecciones como la de Canadá o Escocia los utilizaron para preparar la copa del Mundo de Rugby de 2019, pero en España no hay constancia de otro equipo que utilice estos recursos.

"En el rugby siempre intentamos ver desde arriba, pero como nuestra grada no es muy alta tuvimos que darle al coco. A mí se me ocurrió recurrir al dron y al club le gustó mucho la idea", explica Fernández, miembro del cuerpo técnico y el encargado de hacer volar el aparato. La principal utilidad que tiene es para grabar las llamadas posiciones estáticas, como la melé, y corregir posturas. "Desde abajo es complicado ver las cosas, sobre todo los puestos de dentro de la melé. Esto nos permite analizar mejor a la hora del empuje", cuenta. Pero no solo la utilizan para ese tipo de acciones. "Para los saques laterales también es muy útil. Desde el aire podemos practicar distintos cruces de jugadores, que son claves durante los partidos", añade Fernández. Incluso, al poder ver las jugadas las veces que necesiten, pueden fijarse en que el balón vaya recto para así no incurrir en faltas. La labor de Marcos Fernández no solo sirve para el balón parado. "Para el juego abierto también tiene utilidad, aunque lo utilizamos menos. Nos permite ver un poco si los jugadores están ordenados y que no haya carreras en diagonal, lo que supone una pérdida de tiempo al atacar. Da muchísimo juego", confiesa el carbayón. En el cuerpo técnico de la entidad ovetense están encantados con la nueva herramienta. "Lo que me han comentado es que están muy agradecidos. Ahora pueden visualizar los vídeos con los jugadores, ya que en las instalaciones tenemos una pantalla gigante, y ver directamente con ellos las acciones que tienen que corregir", comenta el ovetense. Los vídeos que graba el dron se pasan directamente a una tablet, donde el cuerpo técnico puede echar un ojo a las jugadas que le interesen. "Yo me descargo los vídeos y les hago un pequeño montaje en casa, para que al día siguiente lo puedan tener resumido y enseñárselo a los jugadores", explica Fernández. En el otro punto de la ecuación están los jugadores, que ahora tienen un espectador sobrevolando sus cabezas. "Solo son conscientes al principio; después, cuando están metidos en faena, ni lo escuchan. No lo suelo colocar en perpendicular sobre ellos para que lo les moleste, solo en ocasiones determinadas. Normalmente está un poco elevado, para que no haya problemas", explica Fernández. La tecnología lleva detrás más trabajo de lo que parece. "Cuando lo arrancamos tenemos que coordinarnos con el helipuerto del HUCA, con el de La Morgal y con el aeródromo de La Morgal, que son los espacios aéreos que tenemos más cercanos", indica Fernández, que además debe dar aviso a las autoridades y estar atento a la radio. "Es un gran esfuerzo, sobre todo para arrancar. A mí me llevó meses formarme como piloto y empezar con todo el papeleo. Después de hacerlo una vez ya no da tanta pereza". Con este refuerzo, el Oviedo debuta mañana en casa en su nueva andadura en División de Honor B. Tras perder el primer partido en Santander de forma holgada, el conjunto azul busca desquitarse ante el Hernani (El Naranco, 12.00 horas).