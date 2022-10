Una pasión que desborda los límites asturianos

Las gradas del Palacio de los Deportes de Gijón estaban ayer hasta los topes. El buen cartel del Gijón Open no solo atrajo ayer a fans asturianos del tenis, sino que muchos amantes del deporte de otras partes de España se acercaron a la orilla del Piles para, con la excusa de asistir a las semifinales del torneo, visitar Gijón.

"Somos de León, pero vivimos en Burgos", cuentan Álvaro Díaz y Marco Díaz, padre e hijo que venían a ver el encuentro entre Thiem y Rublev. "Va a ser un partido increíble, estoy seguro", confiesa Marco, que no esconde su decepción con la segunda semifinal. "Me hubiese gustado ver un Carreño-Murray, hubiese sido un espectáculo", dice. "Hemos venido específicamente porque se disputa este torneo. Yo estudie hace años aquí y esto me sirve para volver a mis años de juventud", admite Álvaro.

"No nos podíamos perder una cita siendo tan cerca", explica Jorge Rodríguez, santanderino que se muestra "encantado con la ciudad y con los partidos, hay mucho nivel". Tanto él como su madre, Concha Peláez, tenían previsto pasar el día por la villa al cierre de los encuentros. "Es una pena que Carreño no se haya clasificado, porque el ambiente hubiese sido mucho mejor", indica Peláez.

Andoni Rodríguez y Erika Zurbano destacan de su visita "el buen rollo que hay en la ciudad y el excelente cartel que tiene el torneo". Vienen desde el País Vasco a ver las semifinales, para lo que compraron su entrada hace dos semanas. "Se echa de menos un poco a Carreño, pero ha quedado un cuadro espectacular. Me está gustando mucho Korda, es joven y tiene mucho talento", comenta Rodríguez.

Pero no solo hubo foráneos en el Palacio de los Deportes. Durante el Thiem-Rublev, la primera semifinal individual, en una de las esquinas de la grada había un pequeño club de fans animándole. Paula, Begoña y Verónica, en ese orden, son "muy de Thiem". "Ya lo vi en el parque y le dije que no le iba a distraer, no te preocupes", bromea Verónica sobre el austriaco, asegurando que ya le puso el ojo en los cuartos de final. Aunque el jueves apoyaban a Carreño, ayer se pasaron al bando austriaco. "Ayer (por el jueves) vinimos con una bandera de España, pero no sirvió de mucho", cuenta Paula. "La única que es fiel a Thiem soy yo, que ayer ya estaba a tope con él", sentencia Begoña. Su cartel, que hace un juego de palabras con el nombre del tenista y la palabra "team" (en inglés, equipo), deja claras sus intenciones.

El de Carreño, el partido con más audiencia