Rublev reina en Gijón por aplastamiento

Andrey Rublev necesitó ayer poco más de hora y cuarto para merendarse de un bocado a Sebastian Korda (6-2) y (6-3). Entre confeti, gaitas, aplausos y el himno de Asturias poniendo la piel de gallina a los 5.000 asistentes a la final del Gijón Open, el noveno del mundo confirmó su condición de favorito y primer cabeza de serie llevándose la final por aplastamiento. Con la misma voracidad con la que acabó con Korda, mordió el trofeo de "Las Letronas", aplaudido y querido, puso el Palacio de los Deportes a sus pies después de que durante buena parte del encuentro el público animara a su oponente. Korda fue vampirizado por Rublev y terminó por dilapidar todas las bolas clave que tuvo (se pudieron contar con los dedos) para ponerle algo de morbo a una final cuyo desenlace se intuyó temprano.

Salió Rublev exultante, concentrado, con su melena cobriza recogida en una cinta a la cancha rojiblanca donde impuso su ley a golpe de raquetazo y saques a más de doscientos kilómetros por hora. Ganó el primer juego dejando a Korda en blanco, zurumbático ya el resto de la mañana. Era un aviso, un presagio, un mal augurio para el rubio americano porque Rublev ya no aflojó la soga. Confirmó que, para abatirle en esta clase de torneos, debe de tener muy mal día. Haber dormido mal por la noche antes o levantarse y darse un golpe en el meñique con la pata de la cama.

Desgracias de ese tipo deben coincidir con que su oponente esté brillante. No fue el caso de Korda, voluntarioso, peleón y hasta tenaz en su actitud aún teniéndolo crudo y de ir a remolque casi nada más salir del hotel. Pero aún sin suficiente tenis para tumbar a Rublev.

El desequilibrio de fuerzas se confirmó en el cuarto juego del primer set. El ruso rompió el saque del estadounidense con una facilidad pasmosa. Korda trató de aplicar un torniquete a la herida y forzó un 4-2 generoso con lo visto en la cancha. Trató el americano de, por lo menos, convertir cada peloteo en un suplicio para el ruso. Lo logró solo a medias, quedando sus respuestas amortiguadas ante la fuerza de Rublev. Korda estuvo cerca de recuperar el saque, pero falló dos veces y se fue con un 5-2 lapidario a su esquina cuando solo había pasado media hora. Cedió el primer set a los pocos segundos.

Rublev salió con la misma eficacia fría y desesperante en la segunda manga. No fallaba, no se le iba a una. Su figura grácil y espigada se transformó en la de un autómata ubicuo en la pista. Lo que su raqueta no lograba por fuerza y calidad la suerte, encima, se lo afinaba. Se debate en la película "Match Point" sobre la conveniencia entre talento y suerte mientras una pelota pasa en la pantalla todo el tiempo cerca de la red, pudiendo caer en un campo o en otro. Rublev le pegó a la corona de esta varias veces, pero al ruso siempre la pelota le caía del lado bueno para él y fatal para Korda. Cuando pasa una vez se puede hablar de fortuna. Cuando es casi siempre, de maestría.

Korda terminó desesperado y desfondado. Cansado de nadar y no solo de no acercarse a la orilla sino de verla cada vez más lejos. Cada vez que pudo meterse en el partido, erraba y ponía otro océano entre él y el ruso. Achicaba Korda agua como podía y tras forzar el empate a dos juegos tuvo la oportunidad de romper el saque a Rublev. Pero falló, falló y volvió a fallar y el ruso ya no le dio más oxígeno.

El sexto juego fue definitivo. Todo el mundo supo que si Rublev lo ganaba equivalía a tener ya la "G" de "Las Letronas" en su poder. Sacó poco a relucir su iracundo carácter. Solo cuando fallaba bolas que consideraba fáciles de rentabilizar. Con el partido tan decidido, podría parecer histrionismo. No lo era. Era afán por ganar y ser mejor. Por vencer y por convencer. Daba, en verdad, igual porque Korda necesitaba un milagro más grande que la Universidad Laboral para remontar el 5-2 con el que Rublev le cañoneó en cuestión, otra vez, de minutos.

El público animó a Korda toda la mañana y más en ese momento cuando ya estaba todo perdido, quizás por esa noble reacción de ponerse del lado del más débil en una pelea, quizás por seguir disfrutando un ratito más del espectáculo del Gijón Open, quizás por la compasión que produce ver un luchador que se sabe está al borde del K. O. Rublev, cuyo padre fue boxeador, quizás supo leer todo esto y entendió que en el fondo su rival ya había tirado la toalla hacía varios juegos y aquellos ánimos eran solo una palmada en la espalda.

Se permitió el lujo de fallar hasta tres bolas de campeonato para irse a un "deuce" intrascendente. En la concatenación de hechos y coincidencias que se han tenido que dar para que Gijón fuera la capital mundial del tenis la cancelación del torneo de Moscú fue una de ellas. El destino dio una vuelta de tuerca a esta historia coronando a Rublev en Gijón. Fue el último giro de guion, pero el más previsible porque no solo era el máximo favorito. Lo demostró.

Rublev: «Me gustaría defender el título en Gijón»

"Es una sensación fantástica". Andrey Rublev mostró su satisfacción por el triunfo en la final de un Gijón Open al que acudió anunciado que intentaría llegar a la final, pero temía que el cansancio acumulado acabara pasándole factura. No fue, según el ruso, un triunfo sencillo. "Iba ganando contra Ivashka y Paul y luego me remontaban. Siempre está la posibilidad de perder y siempre es difícil. También lo ha sido ante Korda. Pude salvar los puntos de break que ha tenido Sebastian, pero tuve un poco de suerte", aseguró. Destacó haber disfrutado de un "torneo muy bueno en una ciudad muy bonita", y anunció su deseo de poder repetir el año que viene. "Por supuesto… ¿por qué no? Depende lo que pase la próxima temporada. Pero me lo he pasado bien aquí y ha sido una de mis mejores semanas de todo el año en cuanto a tenis. Sí, me gustaría volver", concluyó sobre defender el título.

Korda: «Creo que, a pesar de todo, he hecho un buen partido»

"Creo que, a pesar de todo, he hecho un buen partido". Así se despidió Sebastian Korda de la final del Gijón Open, satisfecho, a pesar de todo, de las sensaciones que ha tenido a lo largo de toda la competición desarrollada en el Palacio de los Deportes de La Guía. El estadounidense dejó por el camino en la primera ronda al español Munar y luego en cuartos se impuso a Bautista. También noqueó en las semifinales a Andy Murray, ex número 1 del mundo, pero no pudo contra Rublev. "Jugó muy bien. Siempre juega muy bien las finales. Él tiene más experiencia que yo en esta clase de partidos", explicó el tenista tras el duelo.

Rublev, de 24 años, firmó ayer el cuarto título de la temporada y el decimosegundo de su carrera tras ganar en Marsella, Belgrado y Dubái y da un paso de gigante para estar en las Nitto ATP Finals. Además, subirá, a partir de hoy, al puesto número ocho del mundo. También subirá puestos, a pesar de la derrota, Korda, que ganará 11 puestos y se colará en la posición 36 del ranking de la ATP. "Me llevo sensaciones muy positivas. La semana anterior tuve un bloque de entrenamientos muy buenos y es agradable ver que el trabajo duro tiene su recompensa, aunque hoy –por ayer– no me salieron las cosas como quise", finalizó.