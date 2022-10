Aplauso para el Gijón Open: "Ha sido maravilloso"

Aplauso unánime para el Gijón Open: tenistas, organizadores y políticos coinciden en el "éxito". "El esfuerzo ha merecido la pena. Todos los compañeros me han hablado bien y dicen que todo han sido facilidades", reconoce Pablo Carreño. "Estamos satisfechos. Se ha hecho un gran trabajo en equipo: Patronato, Federación...", dice José Ramón Tuero, concejal de Deportes. Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, destaca el impacto en los locales cercanos al Palacio: "Se ha notado más positivamente en los hoteles y establecimientos hosteleros cercanos al Palacio con clientes no solo de Gijón, sino del resto de Asturias y en menor medida de Cantabria y Castilla y León". "Todas las palabras que podemos usar son buenas: fantástico, maravilloso…", añade Berna Alonso, de la Cañada Real. Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga, señala que "ha sido una grata experiencia para el Grupo contar con todos los tenistas en nuestras instalaciones; esperamos que se repita y cuenten con nosotros". Explica David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, que "traer grandes eventos deportivos es bueno para Gijón y Asturias. Da gusto ver el nivel de tenistas, el ambiente en el Palacio, por la ciudad, con mucha gente de fuera del Principado. Como club, nos confirma que Asturias es un lugar ideal para organizar eventos deportivos, como esperamos que sea con Asturias 2030".

Los grupos municipales coinciden en la importancia de disputar este torneo. "Gijón ha demostrado otra vez ser una ciudad que vive el deporte. Los llenos de estos días lo acreditan. Hay que destacar la organización tanto de la Federación Española de Tenis, como de la Asturiana, pero sobre todo el trabajo de todo el patronato deportivo municipal", dice José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos. "Al igual que en la Copa Davis celebrada en Gijón hace diez años, el público respondió y llenó el Palacio. Al evidente buen espectáculo deportivo del que se pudo disfrutar y de la notable proyección de la imagen de la ciudad esperamos que se sume el impacto económico directo en el sector turístico, que tanto lo necesita al haber finalizado el periodo estival. Lo comprobaremos cuando presenten los estudios económicos que se comprometieron a encargar. Confiamos en que no sea la única edición en nuestra ciudad", apunta Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias.

Podemos-Equo avala el torneo, con matices. "Eventos deportivos que pongan a Xixón en el mapa son bienvenidos siempre que no mermen los recursos para el deporte local a ningún nivel, desde la base al alto rendimiento, y sean a costa de no tener luego unas instalaciones dignas y acordes a las necesidades de las personas usuarias y clubes. No se pueden hacer competiciones a base de voluntariado cuando hay capacidad económica e ignorando que el deporte es foco de trabajo que ha de ser de calidad, máxime si esto sucede con financiación pública. Y recordar la ausencia de respetar la toponimia como se indica en el Plan de Normalización Lingüística para grandes eventos donde el Ayuntamiento organice o participe de manera prominente", dice su portavoz, Laura Tuero.

Habla Ángela Pumariega, portavoz del Partido Popular. "Ha sido un evento fantástico, con una buena organización y público volcado. Gijón ha aprovechado esta gran oportunidad para posicionarse como sede de grandes eventos deportivos. Ha servido no solo para el disfrute de los asistentes, sino también para una buena promoción de la ciudad que repercutirá en el turismo. Esperamos que pueda volver a ser sede y se vea reflejado en un mayor retorno económico en la hostelería y comercio local".

Entra Eladio de la Concha, portavoz de Foro Asturias. "Ha sido bastante exitoso desde el punto de vista deportivo como mediático y asistencia. A pesar del poco tiempo que se tuvo, ha salido de manera positiva y esperamos que la ATP siga apostando".

Miguel Díaz Román, presidente de la Federación Española de Tenis, confiesa que "vamos a hablar con la ATP. Gijón ha respondido". Tomás Carbonell, director del torneo, mantiene que "ha sido maravilloso". Como Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de tenis. "La valoración es más que positiva en lo grande y en lo pequeño. En lo deportivo, un éxito; en lo económico, un retorno total de la inversión en empresas de la ciudad y la región; en imagen de ciudad a nivel nacional e internacional impagable; en lo social con las aportaciones a Cocina Económica , albergue Covadonga y Asociación Alarde".