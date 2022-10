Los mejores deportistas españoles de la actualidad dieron un gran espectáculo en la playa de San Lorenzo, en Gijón, donde se celebró el All In SUP, que consagró a Guillermo Carracedo y a Iballa Ruano como campeones de España de la molidad de Surf SUP. En una emocionante final, Guillermo Carracedo se volvió a alzar con la victoria un año más, mostrando su sólido surfing que le llevará al próximo Mundial en Puerto Rico. Oihan Aizpuro obtuvo la segunda posición por delante de Juan de los Reyes y el local Alfonso Muñiz.

En cuanto a las chicas, Iballa Ruano sigue muy firme como una de las mejores de Europa en esta modalidad, obteniendo la victoria en Gijón por delante de Alazne Aurrekoetxea, Beatriz Piñal y Alba Alonso. Antonio Morillo se alzó con la victoria de la Copa de España de Beach Race por delante de Manuel Hoyuela y Augusto García. Mientras, en el Arbeyal, se disputó la larga distancia, en la que triunfaron Manuel Hoyuela y Esperanza Barreras.