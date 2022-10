Roberto Robles, Manel Menéndez y Emilio Cañedo han pasado por rueda de prensa para hablar de los encuentros de sus equipos ante Zamora, Bergantiños y Valladolid B, respectivamente.

Roberto Robles, entrenador del Langreo

La semana de trabajo: La verdad que muy bien, hemos empezado la semana con muy buen nivel de dinámica. La gente está enchufada. Después de analizar el partido del fin de semana pasado tenemos ese punto de amargura porque tuvimos situaciones para llevarnos el partido, pero ya estamos pensando en el domingo. Esperamos un partido importante. Tenemos ganas de jugar otra vez en casa después de dos encuentros fuera.

Cambio de esquema: Al principio sí que estuvimos un pelín acelerado, entramos con muchas ilusiones gracias a la buena pretemporada. Con el paso de las jornadas nos estamos asentando, y así reforzamos nuestras virtudes. La línea es muy buena y positiva, puedo ser algo injusto con la gente que participa menos, pero estoy muy contento con todos. Están haciendo muy buenas semanas y cuando salen nos dan ese plus para que en las segundas partes crezcamos mucho más.

El partido del domingo: Complicado, es ante un rival que hace muchas cosas bien, aunque no está consiguiendo resultados. Muchos partidos se les va en un ida y vuelta, lo que les cambia la dinámica. Además, han acabado varias veces con uno menos, lo que les perjudica. Es un rival importante, que ha fichado a jugadores de nivel alto, pero llegamos en buen momento, jugamos en casa, y queremos volver a sacar los tres puntos en casa y darnos una alegría.

Adaptarse al rival: Ya me conoces, no le doy mas importancia a las dinámicas. Saben a lo que están jugando, pero el foco no lo tenemos que poner en ellos, lo tenemos que tener en nosotros. Debemos tener las cosas claras, saber que estamos haciendo, reforzar las ideas y tener la tranquilidad y paciencia de estas semanas.

La influencia de jugar en Ganzábal: Es muy importante, el año pasado el perfil de equipo que puede ser el Zamora nos sentó buen en casa. Es un equipo que propone, que le gusta jugar, nosotros no rehuimos hacer cosas sin balón y les podemos presionar, algo que le gusta a la gente. Ganzábal va a ser importante durante todo el año, sin la gente lo tenemos muy complicado en la categoría. Esa exigencia que ponemos a los rivales en casa fuera no lo hemos vivido, por lo que debemos traducirlo en puntos.

Las lesiones: Tenemos alguna situación del último partido que aún tenemos que valorar tanto con el fisio como con el cuerpo técnico. No tengo queja, la gente es responsable y consciente de cuando llegan al límite.

Manel Menéndez, entrenador del Marino

Conclusiones del último encuentro: Es otra jornada de liga, llegamos después de un empate contra el Coruxo, uno de los equipos aspirantes a ganar la liga o como mínimo meterse arriba. Hicimos un partido muy serio ahí, no perdimos la cara al encuentro en ningún momento. Ya lo dije, tuvimos la sensación de poder haber hecho algo más, pero el equipo está bien.

Vuelta a Miramar: Para nosotros es importantísimos hacernos fuertes en casa. El Bergantiños es un equipo que esta pasando un mal momento de resultados, pero no nos tiene que confundir. Sabemos como es esto, hay una igualdad terrible y cualquier equipo puede ganar a cualquiera.

El Bergantiños: Han hecho muchos cambios respecto al años pasado. Juegan y transitan bien y aunque ahora mismo las cosas no les salen, no nos tenemos que confundir. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un buen equipo. Queremos seguir siendo fuertes en Miramar y seguir sumando para conseguir el objetivo principal.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

Como está el equipo: En la línea de estas semanas. Tienen buena actitud y ritmo. Ha sido una semana llena de contenidos y siendo conscientes de lo que tenemos que mejorar.

La plantilla: Están motivados siempre. Intentamos que esa actitud y esa motivación este en todos los partidos y que se vea un equipo que tenga la sensación de ir para adelante, que genere ocasiones y salga a ganar.

¿Cómo frenar al Valladolid B?: Queremos ser reconocibles, ser nosotros mismo y mantener nuestras estructuras. La mejor forma de contrarrestar al Valladolid es esa, ser reconocibles, tratar de llevar la iniciativa y tener posesiones largas, es la mejor forma de defender.

Las virtudes del Valladolid B: Tienen las virtudes típicas de un filial. Muestran muchísima calidad y muchísima ambición, se nota que están muy cerca del fútbol profesional.

Sin ganar fuera de casa: Nos está faltando una pizca de suerte. En Lugo lo tuvimos cerca y en Arenteiro también. El único partido en el que estuvimos lejos de ser reconocibles fue en Bergantiños. Tenemos que tener ese punto de ambición si queremos ser un equipo fuerte que trate de ser reconocible en Valladolid. Ir a ganar y a por el partido, además de tener esa pizca de suerte que se necesita.

El planteamiento del encuentro: Es un partido que hay que competir bien. Después de un inicio dubitativo llevamos dos victorias y dos empates, aunque el último fue con sabor agridulce ante el Palencia. Necesitamos mantener esa media durante todo el año.