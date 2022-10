Trifón Poch, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, habló en rueda de prensa antes de medirse este sábado a las 18.00 horas al Burgos en Pumarín

La semana de trabajo: Ha sido una semana con muchos componentes. Todavía mantenemos la situación de los jugadores que están fuera del equipo por lesión, pero estamos intentando recuperar a alguno para superar esta fase. Además, estamos ayudando a los jugadores que han llegado a integrarse dentro de lo posible para el partido de este fin de semana. A pesar de la llegada de varios jugadores todavía no hemos tenido la posibilidad de hacer un entrenamiento cinco contra cinco. Nigel Pruitt va progresando, tienen menos molestias, a ver como acaba la semana. También estamos pendientes de Comendador y Doménech, que harán hoy una prueba para saber si están disponibles para mañana.

Los nuevos: Lo que necesitamos principalmente es tener una cantidad digna de jugadores para poder saltar a la cancha, algo que hasta ahora no ha sucedido. Hemos ido a algunos partidos con seis o siete jugadores profesionales. En Palencia acabamos defendiendo con cinco pequeños en zona para sobrevivir. Es algo bastante patético, no solo para nosotros sino para el equipo rival y para la competición. Necesitamos efectivos para decir que vamos con nueve o diez jugadores. No llegan en forma, tienen que aprenderse los sistemas en muy poco tiempo, pero los necesitamos ya en pista. Pensar en que ahora mismo pueden ser un salto de calidad se me hace bastante difícil.

Su próximo rival, el Burgos: El Burgos es un equipo hecho para subir, tanto por el perfil de jugadores como por la experiencia que acumulan todos. Va a ser un rival muy duro para nosotros. No vamos a salir a ver qué pasa, ni a rezar antes del partido para que el chaparrón sea lo más leve posible. Vamos a salir a ganar, me da exactamente lo mismo los jugadores que haya, vamos a salir a competir hasta el último segundo

¿Qué decir a los aficionados?: A la gente de Pumarín no hay que decirle nada. Ya saben lo que les gusta y le gusta venir y disfrutar de su equipo, aunque pierda. Vamos a intentar lo mismo que ante el Cáceres, que estén al nivel de la cancha, que se muestre competitivo y que sepa luchar. Estoy convencido de que van a seguir apoyándonos.