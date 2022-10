Corinto y Círculo buscan su segunda victoria de la temporada

2110 cractereres. Duis sed lectus eu tortor placerat mattis. Mauris felis justo, condimentum fringilla luctus vitae, ultricies non dolor. Quisque quis molestie massa. Integer eget est quis sem accumsan malesuada. Sed iaculis rhoncus ullamcorper. Cras a sagittis arcu. Praesent mattis diam at tortor pulvinar mollis. Nam at elementum orci. Fusce ipsum enim, luctus fringilla placerat nec, tristique ac risus. Fusce a porta elit. Sed tellus erat, mollis id lobortis vitae, aliquam a urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulputate vitae molestie lacus placerat.

Vestibulum eget ullamcorper dolor. Cras gravida tincidunt feugiat. Nunc congue purus sed nunc dictum vitae auctor lorem semper. Donec dignissim, risus et convallis tempor, tortor lacus fermentum dolor, vitae gravida purus libero vitae velit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse adipiscing mollis accumsan. Etiam in velit ut sem tempus euismod. Morbi accumsan hendrerit sagittis. Donec ac orci orci. Donec ac adipiscing felis. Fusce sed tellus massa. Sed ornare, ante sit amet fermentum sollicitudin, urna mi aliquam nunc, sit amet dapibus ipsum lorem sit amet enim. Morbi mollis dui vitae augue dignissim ac posuere neque volutpat. Nunc in dolor eget diam consequat elementum quis rhoncus arcu.

Nam eu augue et metus varius tincidunt a eget mi. Mauris imperdiet, augue vel facilisis pellentesque, metus turpis vehicula arcu, ac ultrices erat risus non felis. Donec eleifend pellentesque sapien, at interdum arcu sodales quis. Ut sed nisi rhoncus justo feugiat vehicula id ut libero. Donec sagittis iaculis tortor, pellentesque volutpat nunc gravida vitae. Etiam rhoncus viverra sapien, eu congue nisl aliquam eu. Aenean scit aliquet urna. Proin imperdiet veliNam euismod molestie posuerem in mi elit sed a eros. Nullaras quis orci eros. Curabitur tempus quis orci eros. Curabitur tempus quis orci eros. Curabitur tempus mi id ipsum feugiat tempus. Etiam in mi elit sed a eros. Nulla tristique molestie massa, vel feugiat lo¡

El Corinto Gijón retorna al Palacio de los Deportes, en el que recibe (20 horas) al Xiria y lo hace en similares y precarias condiciones que en las jornadas anteriores. Los gijoneses buscan su segunda victoria de la temporada ante un rival que no ha ganado todavía, pero que ha competido hasta el final en las jornadas disputadas. Clave para sumar el segundo triunfo será mejorar los porcentajes de tiro con respecto a la jornada anterior.

El Círculo Gijón vuelve a jugar por tercera jornada consecutiva fuera de casa, los hace en la cancha del Porriño (20.15 horas), equipo que ha ganado los dos partidos disputados hasta el momento. El Círculo acude con la plantilla al completo en lo que será una buena piedra de toque sobre sus aspiraciones inmediatas. Los gijoneses cayeron en la primera jornada en Marín, pero ganaron en la anterior en la del Obradoiro, partido que se debería haber jugado en Gijón, pero que se cambió el orden debido a la ocupación del Palacio por el Open de tenis.

El tercer equipo gijonés en Liga EBA, Grupo Covadonga, visita a las 17 horas de mañana domingo al filial del Obradoiro. Los grupistas, con una plantilla de casa, han caído en las dos jornadas disputadas. Seguir creciendo en la categoría y buscar la sorpresa es el objetivo de los grupistas para este choque.