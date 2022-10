El Grupo quiere seguir invicto

835 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, fermentum sed mauris. Cras at augue lectusetus. Curabitur rutrum cursus mollis. In consectetporta vel tincidunt quam elementum. Nulla lacinia. Fusce in nulla ante, in te. metus. Curabitur rutrum cursus nulla ante, in te. In sagittis sem se.Donec at nulla justo. Donec et ipsum eget tellus egestas pellentesque et sit amet metus. Fusce quis neque ac massa imperdiet venenatis. Nam interdum, est at commodo rutrum, lectus magna ullamcorper erat, eget molestie nisl purus vitae ante. Vestibulum aliquam pretium odio, sed mattis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque sagittis, lacus nec ultrices lacinia, neque lorem aliquam ante, at tempus ante

El Grupo Covadonga recibe a las 17 horas al Sanse madrileño en un encuentro en el que las grupistas pretenden seguir invictas y coliderando la clasificación del grupo A de la Superliga 2. El conjunto de Saúl Pérez lleva dos victorias de tres puntos en las dos primeras jornadas, en las que solo ha cedido un set. Por el contrario, el rival de esta tarde ha perdido los dos encuentros sin sumar set alguno por lo que, a priori, las gijonesas parecen favoritas. El Gijón Voley, en la Superliga 2 masculina, vuelve a jugar en cancha propia. Lo hace a partir de las 13 horas con el Cisneros, colíder de la clasificación. Será por tanto un encuentro muy complicado para los gijoneses, que vuelven a la categoría tras más de una década de ausencia.