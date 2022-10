La historia del ovetense que entró en la universidad gracias al esquí: "Como yo quería hacer INEF me vino como anillo al dedo"

"Toda mi vida he esquiado en Fuentes de Invierno. Mis padres se conocieron en Sierra Nevada, llevo toda mi vida relacionado con la nieve". Así comienza su historia Íñigo de la Fuente. Este ovetense, de Montecerrao, vio como a sus 18 años su vida daba un vuelco al suspender la EBAU. Tras el varapalo inicial, y siguiendo el consejo de su padre, De la Fuente decidió coger una vía alternativa para llegar a la universidad. En tiempo récord consiguió el título de monitor de esquí alpino, siendo el más joven de toda España, y gracias a ello pudo entrar directamente en la "uni", aunque, como es obvio, con ciertas limitaciones.

"Mi padre es profesor de esquí. Cuando fui creciendo me animó a sacar el primer título, que sirve para dar clases de iniciación", cuenta el asturiano. Ese fue el anzuelo que le metió de lleno en el mundo de la enseñanza. "Rápidamente me di cuenta de que me encantaba. Mientras competía me saqué el primer grado y para el año siguiente ya tenía el segundo, que te permite dar clases a nivel de competición", comenta el ovetense, que reconoce que esa decisión le abrió un mundo que desconocía.

Hay que recordar que De la Fuente, a pesar de que ya sumaba dos títulos de profesor, aún era menor de edad. Y como la gran mayoría de adolescentes de su edad, se tuvo que presentar a la EBAU para acceder a la universidad. Pero su vida académica se congeló cuando vio el resultado: suspenso.

Una vez más, su padre tuvo la solución. "Me propuso sacarme el tercer y último grado, algo que yo ni me planteaba. El título sirve para ser director técnico de una escuela de esquí o de un club, algo impensable. En mi cabeza estaba intentarlo más adelante, con tranquilidad, pero ese suspenso cambió mis planes", confiesa el ovetense. Dicho y hecho. Íñigo de la Fuente hizo sus maletas y se dirigió a la estación de esquí de Baqueira Beret, en Cataluña. "Cuando me dijeron que fuera ni me lo creía", indica.

"Me avisaron que era casi imposible que me diese tiempo a sacar el tercer grado antes de que cerrase el plazo de la universidad", recuerda De la Fuente. Lo normal es sacarlo en un año o dos. Íñigo lo hizo en cinco meses, lo que le permitió entrar en la universidad sin haber superado la EBAU. "Tuve clases en el aula y mucha parte práctica, para aprender todas las modalidades del esquí alpino. Luego tuve que hacer los respectivos exámenes y preparar el trabajo final, como el TFG". Objetivo cumplido. Con tan solo 18 años el asturiano consiguió, en tiempo récord, el título que le permitió acceder a la "uni".

Pero, como es lógico, un título de esas características no da acceso a todas las carreras universitarias. "Solo podía acceder a cuatro: Fisioterapeuta, INEF, Nutrición y Gestión Deportiva. Como yo quería hacer INEF me vino como anillo al dedo", asegura el carbayón, que ha entrado en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza. Eso le va a permitir seguir en Baqueira, donde va a trabajar los fines de semana mientras estudia. "Como ya estoy trabajando en lo que me gusta la carrera me la tomaré con tranquilidad. Me la voy a sacar, eso seguro, pero si tardo un poco más de la cuenta no pasa nada", bromea.

Su futuro está claro que va a estar entre la nieve. "Me gustaría montar mi propio club. Quiero que sea un club grande, con sedes en varios sitios, y obviamente una de ellas en Asturias", aventura De la Fuente, que no olvida sus raíces. "Yo siempre digo que soy de Fuentes de Invierno. Estoy atrayendo al club de esquí de Baqueira para que vayan a hacer carreras a Asturias, que tiene sitios increíbles", sentencia con orgullo.