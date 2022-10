El Motive.co, a dar la sorpresa

4390 caracteres. Maecenas interdum augue id ipsum vulputate feugiat. Aliquam volutpat felis et arcu dignissim ut imperdiet risus adipiscing. Proin ligula neque, hendrerit vel interdum ut, eleifend non risus. Proin lacinia rhoncus libero ac ullamcorper. Maecenas sapien velit, interdum eget pellentesque ac, gravida ut massa. Cras eu nisi in erat ultrices aliquam ut quis libero. Donec id lectus in nibh vestibulum aliquet. Fusce eget ligula arcu. Vestibulum nec libero sit amet augue consequat scelerisque. Cras a lacus ut est feugiat tincidunt vel eget sapien. Sed egestas dui at sapien porta eu sodales diam tincidunt.

Suspendisse potenti. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam nec neque urna. Donec ullamcorper leo nec turpis scelerisque vel mollis nulla venenatis. Sed sagittis tellus vitae augue dictum sit amet ultricies turpis pulvinar. Pellentesque sem urna, semper quis lacinia ut, varius id nibh. Praesent mattis diam eget sapien auctor sollicitudin egestas odio sagittis. Nulla imperdiet auctor metus, at suscipit ante laoreet sit amet. Fusce viverra nisl et lectus rhoncus cursus. Nulla suscipit lorem vitae felis suscipit ac pellentesque sapien elementum. Aliquam suscipit interdum sagittis. Nulla ac mi augue, at scelerisque velit. Proin a sem felis. Praesent bibendum mauris id lorem malesuada vulputate.

Nullam ut pretium orci. Sed porttitor quam nec dolor aliquet at rutrum lorem viverra. Duis turpis sapien, iaculis non dictum eget, iaculis non diam. Donec vitae nunc nibh, iaculis posuere libero. Sed fermentum velit velit, ac interdum tellus. Sed auctor nisi eu purus gravida sodales. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed luctus sollicitudin diam at euismod. Aenean purus enim, tincidunt sed interdum ut, blandit nec lectus. Donec vel tempus odio. Fusce lectus ante, sagittis vel interdum ac, porta ac nunc. Aenean sed est id mauris suscipit vulputate in at sem. Quisque lectus augue, interdum ut convallis vitae, condimentum a est. Mauris ut ligula augue. Maecenas commodo turpis at ante posuere rhoncus. Morbi et ipsum urna. Nam ipsum orci, dictum at facilisis eu, consequat quis arcu. Cras sit amet pulvinar odio.

Vestibulum ac tortor nisl, a condimentum nibh. Maecenas viverra blandit condimentum. Donec convallis interdum vulputate. Maecenas vel quam purus. Aliquam id tristique lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus magna neque, sollicitudin quis porttitor id, facilisis non lectus. Morbi aliquet condimentum erat at luctus. Quisque enim risus, sodales non pharetra in, euismod ac felis. Maecenas fringilla rhoncus viverra. Pellentesque enim urna, gravida id mollis quis, ultrices ut ligula. Praesent mollis eros ac massa hendrerit in vestibulum elit posuere. Phasellus lobortis mauris non purus placerat sagittis. Etiam congue odio at sem rhoncus mattis. Ut vel porta nisl.

Praesent nec pretium dui. Morbi id diam lacus, in adipiscing velit. Donec quis purus felis. Pellentesque elementum, est ut vestibulum laoreet, lectus metus facilisis lorem, vel tempor elit arcu eu dui. Mauris tristique rutrum odio, sit amet viverra nunc commodo eget. Vivamus eleifend vulputate dolor at consectetur. Suspendisse pellentesque quam adipiscing arcu tempus sodales. Suspendisse fermentum convallis enim eu hendrerit. Proin sapien dolor, elementum sed rhoncus sed, molestie a nibh. Nam et dolor nec enim tincidunt ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis ac eros arcu, et euismod diam. Integer vitae lectus augue, vel sodales ipsum. Suspendisse accumsan ornare quam quis gravida. Fusce rutrum neque eget lacus bibendum varius. Proin a purus nibh. Donec lacus magna, aliquet ut lobortis at, semper et tortor. Nam vehicula, elit eu consectetur vehicula, massa erat commodo dui, ut facilisis massa risus scelerisque odio. Quisque nulla nisi, porta ac dapibus sit amet, tempus sollicitudin neque. Vestibulum diam lacus, rutrum ac laoreet non, cursus eu risus.

In sit amet risus velit. Nulla ac dolor magna, id eleifend velit. Quisque consequat diam in eros suscipit eu fringilla arcu faucibus. Aenean vel diam est, non sodales neque. Fusce sed molestie ipsum. Nam et sagittis purus. In pretiume.

El Motive.co Gijón tiene esta tarde (La Arena, 19 horas) un partido muy complicado, ya que recibe nada menos que al Rocasa Gran Canaria, tal vez el equipo que mejor se ha reforzado esta temporada y que llega a La Arena como líder invicto tras haberse medido ya a algunos de los equipos más fuertes como Málaga o Elche. Las canarias son a priori favoritas en la lucha por todos los títulos esta temporada.

Por el contrario, las gijonesas llevan un balance de dos victorias y tres derrotas, lo que las sitúa en la octava posición, última que da derecho a jugar el play-off por el título. El Motive.co también se ha medido a equipos fuertes como Atlético Guardés, Aula Valladolid y Bera Bera.

El equipo de Cristina Cabeza está en plena formación, con jugadoras muy jóvenes que están acoplándose, por lo que se prevé, de hecho ya se está notando, que es una plantilla que irá a más a medida que transcurra la temporada. La gran novedad para este encuentro será la central Marizza Faria, quien ya se vistió el pasado sábado en el partido de vuelta de la EHF European Cup contra el Mestrino, si bien no llegó a jugar, aunque si salió a lanzar un penalti que transformó. Marizza lleva solo una semana entrenando con el equipo, por lo que lo normal es que ante el Rocasa no vaya a tener mucho protagonismo, ya que está conociendo a las nuevas jugadoras y viene de varios meses de no entrenar.

La defensa y el acierto en la portería serán aspectos claves en este encuentro, ya que el equipo insular cuenta con muy buenas lanzadoras y también en el uno contra uno. Forzar y aprovechar las pérdidas del rival será también importante para poder realizar rápidas contras con las que tratar de sorprender al actual líder.

El Rocasa es un equipo que a pesar de su tremendo potencial se le da bien a las gijonesas, por lo que en su cancha y arropadas por su público quieren ponerle las cosas difíciles. Con el conjunto canario llegará a La Arena probablemente la mejor jugadora española de todos los tiempos, Marta Mangué, que tras 15 temporadas jugando fuera de España (Dinamarca, Serbia y especialmente Francia), retorna a la Liga nacional.

Mangué es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección española y la que más goles ha marcado, y en su haber están varias distinciones individuales. A sus 39 años sigue siendo una estrella. Pero no es el único gran fichaje del Rocasa, que se ha hecho con los servicios de jugadoras como la danesa Naja Kristensen o la sueca Sabina Jacobsen, además de mantener el grueso de la plantilla de pasadas temporadas liderada por la incombustible Silvia Navarro y con Alba Spugnini, Almudena Rodríguez, Manuela Pizo, Melania Falcón y Seynabou Mbengue.

El encuentro medirá la progresión del conjunto gijonés en la última jornada previa al parón por la disputa el Campeonato de Europa, en el que estarán varias de las jugadoras que los aficionados podrán ver esta tarde sobre la cancha de La Arena como la local Paula Valdivia o las visitantes Silvia Navarro, Alba Spugnini y Alba Rodríguez.

Título despiece deportes 1col

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

El Finetwork defiende el liderato

El Finetwork Gijón defiende su liderato esta tarde (Palacio de los Deportes, 17 horas) ante el Torrelavega, un rival que llega en séptima posición con dos victorias, un empate y dos derrotas. Los gijoneses vuelven a su cancha habitual tras la ocupación del Palacio de los Deportes por el Gijón Open de tenis. El partido va a medir al equipo más goleador, Finetwork, con el segundo menos goleado. El Grupo Covadonga tiene la posibilidad de sumar la tercera victoria en su casillero ya que recibe a las 20 horas al Arroyo, último clasificado sin haber sumado ni un solo punto hasta el momento. Los de Chechu Villaldea tienen como objetivo asegurarse la permanencia en una nueva temporada en la que la plantilla ha sufrido muchos cambios y está plagada de gente joven que está ofreciendo un buen comienzo de temporada. En la División de Honor Plata femenina, el Balonmano Gijón tiene muy complicado sumar su segunda victoria consecutiva esta tarde (La Tejerona, 19.30 horas) porque su rival es el Valladolid, que marcha líder. El equipo de Ángel Gulín viene de ganar fuera de casa y eso siempre supone una inyección de moral.