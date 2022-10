No tuvo suerte el Oviedo Roller en su primer partido en la OK Plata. La visita al Lloret se saldó con derrota (4-1), en un choque marcado por las bajas ovetenses que acabaron pasando factura en el juego. La buena imagen ofrecida en el primer tiempo es el camino a seguir por un equipo que debe acostumbrarse a la nueva categoría y el primer envite ha servido para demostrar que pueden competir cara a cara con cualquier rival.La jornada no empezó bien para los ovetenses. Pelayo Aspra no pudo viajar por culpa de un proceso febril, lo que dejaba al equipo con solo seis jugadores de pista, lo que era un hándicap en una categoría tan exigente como la OK Plata.