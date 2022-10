Aitor Nieto, boxeador: "Esta es la despedida, le di mi palabra a mi entrenador"

Tras amenazar con su retiro en el mes de marzo, Aitor Nieto colgó definitivamente los guantes en la Oviedo Boxing Resurrection del viernes. En su casa, con su familia apoyándole y con, esta vez sí, una victoria que pone el broche de oro a una carrera llena de éxitos.

–¿Qué tal fue su despedida?

–Bien la verdad, no me puedo quejar. Conseguí la victoria a los puntos y me sentí muy bien, que es lo más importante.

–¿Cuánto tiempo tuvo que emplear para preparar el combate?

–Estuve cuatro meses entrenándome para la pelea, además de seguir una dieta estricta para no pasarme con el peso. Como venía de la preparación del duelo de la Unión Europea, empalme una con la otra. Por la mañana realizaba trabajo físico y por la tarde ya me centraba en el boxeo.

–El combate que menciona, el de la Unión Europea, en teoría era su despedida. ¿Qué le llevo a volver?

–Sobre el papel ese era mi adiós definitivo. El problema es que no avisé a nadie, nadie lo sabía hasta prácticamente subirme al ring, y quedó feo. Por eso tanto mi manager y yo decidimos hacer uno de despedida, que fuese en plan homenaje y avisando a todo el mundo con tiempo. Además, ese combate acabó con derrota, por lo que es mejor irse con una victoria.

–¿Es esta la despedida definitiva?

–Ahora ya lo tengo claro, no vuelvo a boxear más. Le di mi palabra a mi entrenador y así será. No voy a volver.

–¿Qué le dijo su familia antes de subirse por última vez al ring?

–Que hiciera lo que hice siempre y que me retire por la puerta grande. Tenían mucha confianza en mi. Mis hijos son muy pequeños todavía, no entienden todavía lo que es el boxeo. Por ahora no les he animado a entrar en este mundo, quiero que hagan deporte, pero con libertad de decidir a lo que quieran dedicarse.

–Y tras colgar los guantes, ¿a qué se va a dedicar ahora?

–He montado un centro deportivo con mi nombre donde doy clases de boxeo y organizo veladas de vez en cuando. Ya he hecho dos eventos en el polideportivo de Lugones y tengo planificada otra en el polideportivo de Riosa para que mis alumnos puedan boxear.

–¿Sirve eso para quitar el gusanillo de volver?

–No, pero tengo claro que mi momento ya ha pasado y no quiero volver a subirme al ring. Ya para la pelea de marzo me costó prepararme, no me veía como hace años, y ahora ha sido la despedida ideal.

–¿Qué supondría para usted que el Palacio de los Deportes llevase su nombre, como están empezando a mover los aficionados al boxeo?

–Sería una alegría enorme. El Palacio de los Deportes es donde empecé a entrenar, allí conseguí un montón de títulos. Fui el que le dio bombo a las instalaciones, desde hacía muchos años no se hacían competiciones de primer nivel ahí. Para mí sería muy especial, no hay nadie con unos títulos como los míos. Merecido lo tengo.

–¿Con qué momento se queda de su carrera?

–Me acuerdo de un rival, José del Río, con el que fui por la primera vez Campeón de España. Fue la primera vez en 31 años que alguien conseguía ese logro, desde que en 1982 José Ramón Gómez consiguió el título. Cómo olvidar ese momento.

–¿Y hay algo de lo que se arrepienta?

–Hubo un combate en el 2015, en las islas Canarias, que no me puedo olvidar. Me tocó boxear contra el número 1 de la época, cuando yo estaba en el segundo lugar. Acepté porque quería su puesto y cuando bajé del avión me di cuenta del error. El termostato marcaba más de 40 grados. Ya al entrar al polideportivo rompí a sudar del calor. Claro, me ganó, y ahora con el tiempo no lo hubiese hecho. Como mucho habría peleado en otra localidad, sin tanto calor.

Nuevo nombre para el Palacio

La última velada que vivió Aitor Nieto no es el único homenaje que puede que reciba el boxeador por su retiro. Aficionados del deporte y del púgil están iniciando una recogida de firmas para cambiar el nombre del Palacio de los Deportes por el del ovetense como premio a toda su carrera. En las próximas semanas la propuesta será registrada en el Ayuntamiento de Oviedo. Además, se añadiría la idea de ponerle el nombre de Alberto Tapia, actual bicampeón mundial de kickboxing, a una de las calles de Oviedo.