Así fue la jornada para los asturianos en Segunda RFEF: crónicas, puntuaciones e imágenes

Palencia Cristo Atlético 2

Vetusta 0

Palencia Cristo Atlético: Guille (3); Montes (2), Abel (3), Ali (1), Diego (1); Herrera (2), Cobo (1) , Conejo (1), Israel (1); Ale (1) y Adri Castro (1).

Cambios: Vivito (1) por Ali, min. 54. Mingotes (s. c.) por Diego, min. 88. Ayllón (1) por Herrera, min. 65. Rafa (1) por Ale, min. 65. Mario Álvarez (3) por Adri Castro, min. 78.

Vetusta: Berto (2); Lucas (1), Javi Moreno (1), Yayo (1), Enol (2); Álex Cardero (2), Gabri (1), Sese (2), Mario Fuente (2); Álex Muñiz (1) y Nacho (1).

Cambios: Víctor (s.c.) por Lucas, min. 81. René (1) por Yayo, min. 73. Nicolás (s.c.) por Gabri, min. 81. Miguel (1) por Mario Fuente, min. 62. Iván (1) por Nacho, min. 62.

Goles: 1-0, min. 9: Abel Pascual. 2-0, min. 86: Mario Álvarez.

Árbitro: Ferrol Muñiz (colegio gallego). Amonestó a los locales Ale, Herrera y Ali y al visitante Yayo.

Nuevo La Balastera.

El Vetusta perdió ayer ante el Cristo Atlético Palencia en un partido que fue un auténtico correcalles (2-0). Los de Jaime Álvarez tuvieron que luchar contra viento y marea con un gol tempranero de los palentinos, pero la eficacia morada tiró por la borda todo el esfuerzo. Con los asturianos volcados a cuatro para el final llegó el tanto de la sentencia, de Mario Álvarez, en un partido de nadar para acabar muriendo en la orilla.

El conjunto palentino salió a por todas y en el minuto 9 encontró el premio del gol. Era la primera acción clara del partido. Ale empaló de volea según le venía el cuero y Berto la sacó con los pies como pudo. El balón quedó muerto en área pequeña y Abel Pascual sólo tuvo que empujar con la testa a placer para batir a Berto. La réplica de los pupilos de Jaime Álvarez llegó en el 16. La presión visitante forzó un robo en la salida de balón que acabó con un disparo de Sesé que salió rozando el travesaño del arco de Guillermo. A pesar del 1-0, el Cristo Atlético no renunció a ampliar la ventaja y en el minuto 25 estuvo muy cerca de conseguirlo: Ali golpeó con la diestra rozando la cepa del palo. A once minutos para el descanso pudo llegar el empate del Vetusta en un centro desde la derecha buscando el remate de Enol, pero un zaguero morado se anticipó in extremis. Luego probó suerte Yayo con un zapatazo desde fuera del área buscando la escuadra, pero el vuelo felino de Guillermo acabó abortando el tanto.

Tras la reanudación ambos equipos volcaron el caudal ofensivo por banda. Primero lo intentó Mario Fuente en una jugada por banda después de un balón largo que llegó a línea de fondo, pero la zaga despejó el centro. El Vetusta lo intentó en el tramo final con más corazón que cabeza, pero con poca fortuna. En el minuto 83, y después de una buena acción por el perfil diestro que acabó con servicio al interior del área, Nacho, con todo de cara, no acertó a rematar. Con los asturianos completamente volcados llegó el tanto de la sentencia. A cuatro minutos para el final y con la defensa adelantada Vivito la puso desde la derecha a la altura del punto de penalti y Mario a placer –saltó en la segunda parte desde el banquillo– hizo el 2-0 definitivo, enterrando las opciones de los de Jaime Álvarez, que dieron la cara hasta el final.

Marino 2

Bergantiños 3

Marino: Buru (1); Borja Álvarez (2), Merayo (1), Miguel Prado (1), Guaya (1); Ben Hamed (1), Lora (2), Guille Pinín (1); Óscar Fernándz (1), Luis Nuño (1) y Jairo Cárcaba (2).

Cambios: Nino (1) por Óscar Fernández, min. 40. Dailos (1) por Guaya, min. 65. Guille Cueto (1) por Luis Nuño, min. 65. Isma Fagir (1) por Ben Hamed, min. 65. Julio Delgado (1) por Borja Álvarez, min. 77.

Bergantiños: Santi Canedo (1); Palomares (2), Brunet (1), Antón (1), Sellés (1); Uzal (1); Pacheco (1), Remeseiro (1), Meixus (1), Álex Boedo (2) y Carlos López (2).

Cambios: Adri (2) por Remeseiro, min. 58. Alberto Espeso (2) por Meixus, min. 58. Tomé (s. c) por Álex Boedo, min. 88.

Goles: 1-0, min. 22: Lora, de penalti. 2-0, min. 48: Jairo Cárcaba. 2-1, min. 59: Carlos López. 2-2, min. 63: Palomares. 2-3, min. 74: Alberto Espeso.

Árbitro: Sánchez Ingidua (colegio castellano-leonés). Amonestó a los locales Ben Hamed, Borja Álvarez y Miguel Prado y a los visitantes Álex Boedo, Adri y Santi Canedo.

Miramar: 510 espectadores.

En un partido extraño, el Marino fue superior al Bergantiños gallego durante 58 minutos y tras encajar el primer gol, estando 2-0 en casa, se despistó y cedió dos tantos en un cuarto de hora. En la primera mitad, el conjunto asturiano fue muy superior al Bergantiños, controlando el juego y desbordando mucho por la banda derecha, acumulando varias llegadas al área rival.

En el minuto 22, Brunet cometió penalti sobre Luis Nuño, que transformó Lora engañando al guardameta Santi Canedo. Dos minutos después, un centro de Borja Álvarez lo remató Jairo Cárcaba de cabeza rozando el palo. Tras el descanso, el partido se le puso de cara al Marino. En el minuto 48, un buen centro de Luis Nuño desde la banda izquierda lo remató Jairo Cárcaba desde el suelo a la red.

A base de buen juego y pegada el Marino tenía bien encarrilado el partido. En el minuto 58 el técnico visitante realizó dos cambios, pasando a defensa de tres e intentando atacar por los carriles. Un minuto después el Marino encajó el primer gol y se vino abajo. Carlos López presionó a Guaya, que no pudo despejar con solvencia y Pacheco le tiró una pared, para que el citado Carlos López rematase a placer. El Marino no fue capaz de ponerle pausa al partido y comenzó a perder duelos. Apenas cuatro minutos después un centro desde la banda izquierda que no logró despejar Buru lo remató de cabeza el lateral Palomares logrando el empata en Miramar.

El Marino, que estaba controlando el partido, perdió definitivamente el control del juego y Carlos López lanzó una falta desde la frontal del área que se fue por encima del larguero. Con el Bergantiños crecido, en el 74 llegó el 2-3, fruto de un triple remate de los jugadores visitantes. Un centro desde la banda izquierda lo remató Adri de cabeza, desviando Buru con apuros. El rechace lo remató Alberto y Lora tapó su disparo. El centrocampista intentó sacar el balón jugado, pero Alberto se tiró desde el suelo y remató con pierna izquierda batiendo al meta Buru. El Marino fue claramente superior durante 58 minutos y en un cuarto de hora estuvo noqueado y se dejó remontar.

Valladolid Prom. 0

Real Avilés 3

Real Valladolid Promesas: Aceves (1); Adri Gómez (0), Víctor (0), Kike Ríos (0), Diego Moreno (1); Quintana (1); Pozo (1), Maroto, Fran López (1), Arroyo (2); y Slavy (1).

Cambios: Koke (1) por Adri Gómez, Mikel Carro (2) por Víctor y Fran Rivera (1) por Maroto, min. 46. Chuki (s.c.) por Fran López, min. 67. Adri Carrión (s.c.) por Pozo, min. 77.

Real Avilés Industrial: Davo (2); Javi Fontán (2), Pedro Orfila (2), Morcillo (2), Jonxa (2); Edu Cortina (2); Alorda (2), Juan López (2), Jorge Fernández (2), Isi Ros (3); y Primo (2).

Cambios: Javi Rey (2) por Edu Cortina, min. 65. Espina (2) por Juan López, min. 72. Natalio (s.c.) por Primo, min. 80. Vinicus (s.c.) por Alorda, min. 80.

Goles: 0-1, min. 9: Jorge Fernández. 0-2, min. 56: Alorda. 0-3, min 57: Isi Ros.

Árbitro: Dávila Fernández (Gallego). Tarjetas amarillas a Arroyo, Mikel Carro, Fran Rivera; Edu Cortina e Isi Ros.

Anexos al Nuevo José Zorrilla: 400 espectadores.

Suma y sigue para un Avilés que enlaza su quinta jornada consecutiva sin conocer la derrota tras imponerse con mucha autoridad a un Real Valladolid Promesas, que llegaba a la cita situado en muy buena posición en la tabla. El equipo de Emilio Cañedo encarriló la victoria con un tempranero tanto antes del minuto diez y sentenció en la segunda, también muy rápido, con dos goles más en apenas un par de minutos, para acercarse a los puestos de promoción.

Empezó bastante mejor el Avilés, que ya tuvo una ocasión reseñable en el minuto seis con Isi Ros entrando por la izquierda hasta llegar a la línea de fondo, pero su pase atrás lo interceptó la defensa blanquivioleta. Tan solo un minuto después se vio la segunda aproximación visitante, cuando hubo un barullo en el área local que Alorda no acertó a rematar entre palos porque un defensor la sacó, montando además un contragolpe de los pucelanos en el que consiguieron plantarse ante Davo. Salvy no pudo con el guardameta industrial.

El partido comenzaba muy movido y en el minuto nueve llegó el primer gol de la matinal de domingo, en otra acción calcada a la de Isi Ros en el minuto seis, pero en esta oportunidad el pase atrás del incisivo extremo realavilesino lo encajó Jorge en la red con un remate cruzado al segundo palo. El equipo de Emilio Cañedo se adelantaba en el marcador muy rápido y eso significaba buenas dosis de tranquilidad.

El filial acusó el tanto encajado y al cuarto de hora una peligrosa falta botada por Jorge la paró el portero Aceves con seguridad. No había tregua sobre el césped y en el 18 un gran pase de Juan López para Jorge termina con el disparo del goleador visitante fuera de palos, pero por muy poco. A partir de ahí el equipo local espabiló un poco más. Se verían más minutos de hegemonía local, pero sin nada reseñable en el área oponente hasta que el 43 bien pudo empatar, en una jugada trenzada con pase al hueco desde la izquierda buscando a un Slavy que no pudo rematar porque la defensa asturiana interceptó en el último momento.

En el reinicio los pupilos del entrenador local Julio Baptista, que hizo tres cambios, salieron a por todas, pero sin ocasiones claras. Pero cuando mejor estaba el Valladolid llegaron dos goles consecutivos de los visitantes en sendos fallos defensivos y el choque quedó sentenciado. El gol de Alorda se vio tras un mal rechace y el de Isi Ros, sin duda el mejor del partido, en una gran jugada por banda izquierda para marcar en boca de gol tras un par de regates.

Esto fue un jarro de agua fría para un Promesas que a partir de ahí jugaría mejor, pero sin hacer daño. En el 59 pudo recortar distancias tras un pase de Arroyo a Slavy, pero paró Davo con el pie. El Avilés pudo terminar sin agobios y dando un fuerte impulso a su ilusión clasificatoria.

Langreo 0

Zamora 0

Langreo: Adrián Torre (2), Juanpe (2), Alain (2), Gonzalo (2), Omar (2), Samba (1), Jandro (1), Óscar Poveda (2), David Sánchez (2), Davo (1), Mikel Arzalluz (1)

Cambios: Óscar Fernández (1) por Jandro, min. 64. Chus Ruiz (1) por Óscar Poveda, min. 75. David Iglesias (1) por Mikel Arzalluc, min. 75.

Zamora: Julio Iricibar (2), Silva (1), Jesús Rueda (2), Teo (2), Luismi (1), Prada (2), Álex Ares (1), Marc Caballé (2), Juanan del Álamo (2), Dani Hernández (1), Álex Altube (1)

Cambios: Iban Ribeiro (1) por Marc Caballe, min. 64. Pana (1) por Álex Altube, min. 64. Sancho (s.c.) por Dani Hernández, min. 76. Vallejo (s.c.) por Álex Ares, min. 76.

Árbitro: Oreiro Hermida (Comité de Galicia). Amonestó al jugador local Alain y a los visitantes Teo, Luismi, Prada, Álex Ares y Juanan del Álamo.

Nuevo Ganzábal: 600 espectadores.

El Langreo no pudo regresar a la senda de la victoria y en un partido en el que no destacaron las opciones de gol firmó tablas ante un Zamora que también continúa en problemas clasificatorios, con un punto menos que los azulgranas. El juego brilló por su ausencia durante los 90 minutos y los dos equipos se centraron en no cometer fallos por miedo a sus consecuencias. El 0-0 es un paso en corto del Langreo, que ya acumula 3 jornadas sin ganar, con 2 puntos sumados de los últimos 9 en juego.

Que el miedo dominaba a los dos equipos pudo verse con la apuesta del Zamora, que optó por plantarse en el campo con tres centrales y carrileros, y con un punta descolgado al que no le llegaban los balones. Lo intentó Roberto Robles con un 4-1-4-1 que tenía en las bandas su mejor ataque. Ninguno de los dos equipos hizo ningún mérito para romper el 0-0 del inicio durante toda la primera parte.

En la segunda parte, sí cambió el guion y los porteros reclamaron protagonismo. A los 60 minutos, Samba cometió penalti al trabar por detrás a un delantero zamorano en su intento por despejar. Adrián Torre se convirtió en el héroe al detener de forma magistral la ejecución de Alex Altube.

A partir de ahí, el partido se abrió y llegaron más ocasiones. A los 80. Chus Ruiz tuvo una gran ocasión para el Langreo que pudo sentenciar el choque a tan poco del final, pero Julio Iricibar, meta visitante, logró despejar a córner en el último momento. La réplica inmediata fue del zamorano Sancho, pero Adrián Torre desvió su intento. El final del partido sí mostró más acciones a destacar, al contrario de lo que había sucedido durante el resto del encuentro.

A los 8 minutos se vio otra gran oportunidad protagonizada por Chus Ruiz, con un disparo envenenado que se iba a la escuadra, pero no entró por la gran intervención del meta rival.

Con esa suma de oportunidades en el último tramo se acabó un partido trabado, en el que solo se dejaron dos minutos de tiempo añadido, con más aproximaciones del Langreo, con unas defensas muy serias y mucho juego en el centro del campo, aunque con una oportunidad importantísima para el Zamora, incapaz de aprovechar un penalti a su favor.

El Langreo sigue sumando aunque deja escapar una oportunidad importante de volver a ganar en casa ante un Zamora que si bien era considerado como uno de los candidatos a estar arriba no lo está logrando demostrar en lo que va de competición. Los de Robles siguen mostrando algunos problemas de cara a gol que terminan por lastrar sus opciones al triunfo cada fin de semana, como se vio en el agitado último tramo del choque de ayer ante el Zamora.