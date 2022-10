Ya hay rivales para la primera eliminatoria de Copa del Rey para Oviedo, Sporting y Lealtad, los tres clubes asturianos que forman parte del torneo del K.O. La eliminatoria (otra vez) será a partido único y se jugará en el campo del equipo de menor categoría. En las primeras rondas, cabe recordar, no hay VAR. En semifinales es cuando se recupera la eliminatoria a doble partido. Los partidos serán el 12-13 de noviembre. Aún no está confirmada la fecha. El sorteo tuvo lugar este mediodía en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, tradicional sede. El Oviedo se enfrenta a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, de Segunda RFEF. El encuentro se disputa en El Malecón. Al Sporting, mientras, le toca el Beasain, de Guipúzcoa, también de Segunda RFEF. El partido se disputa Estadio Municipal de Loinaz. El Lealtad, por su parte, se enfrenta al Tenerife en Villaviciosa. El partido se disputará en el Les Caleyes. Hubo una curiosidad en el sorteo. Las manos inocentes se midieron cara a cara: porque Javi Porrón, portero del Lealtad, se mide a Aitor Sanz, del Tenerife, ex jugador del Oviedo. "Va a ser una eliminatoria complicadísima, pero la disfrutaremos", confesó Porrón.

¿Cuántos clubes forman parte y quienes se clasifican de forma directa? El miércoles se disputó la fase previa de la competición, que ha sumado diez equipos al cuadro final. El total de la competición lo disputan 115 clubes; cinco de ellos están exentos de jugar la primera ronda. Es decir: esta ronda la forman 110 equipos, con un total de 55 eliminatorias. Los cuatro equipos clasificados a la Supercopa (Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis y Valencia) accederán al cuadro ya en la tercera ronda, mientras que el Racing de Santander lo hará en segunda como campeón de la Primera RFEF.