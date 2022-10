Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey: el Oviedo se mide a la Gimnástica de Torrelavega, y el Sporting ante el Beasain

La Copa del Rey vuelve con emoción y con los dos gigantes del fútbol asturiano enfrentados ante dos clubes de Segunda RFEF. Las eliminatorias para ambos serán a partido único, sin VAR, y en el campo de los "pequeños", cosas de la Federación Española de Luis Rubiales que ha renovado este formato. Todos los partidos se jugarán el 12 o el 13 de noviembre. El Oviedo viaja a El Malecón, de la Gimnástica de Torrelavega. Al Sporting le toca irse a Guipúzcoa. Se mide ante el Beasain. Será el primer partido de ambos. Pero el equipo vasco ya conoce lo que es medirse al filial rojiblanco. Le tocó sufrir a la generación de José Alberto López en la final por ascender de Tercera a Segunda B. El premio se fue para Mareo. Pero en Loinaz rascaron un empate (2-2), dando guerra.

"No nos vamos a rendir. Para nosotros es un partido histórico. Queremos dar la campanada", cuenta Unai Zurutuza, director deportivo. "Al Sporting y al Oviedo les han tocado desplazamientos cortos. Al Lealtad, por su parte, un buen rival como es el Tenerife", valoraba tras ver el sorteo en directo desde Las Rozas, José Ramón Cuetos Lobo.

Y como la Copa siempre, siempre, guarda historia. A 350 kilómetros de Gijón está una muy emotiva. La de un joven que vivirá "un sueño". La del abonado 11.893 del Sporting.

Porque ayer, de repente, Eric Menéndez (Vitoria, 29 años) se quedó en estado de shock. No se podía creer lo que estaba pasando: el Sporting, su Sporting, al Estadio Municipal de Loinaz. Su móvil era una locura. Un no parar de recibir mensajes. De unos y otros. Todos se acordaban de él. ¡Cómo no! "Me entró como un calor terrible. Fue como un ‘guau’. Puf. No sé. Mucha emoción", resume entre risas y todavía atónito el que es el entrenador de porteros del Beasain, localidad de 13.000 habitantes de Guipúzcoa. Amigo y enemigo a la vez. Y que se confiesa como muy, muy, sportinguista. Muchísimo. "Cada vez que puedo me escapo para ver el Sporting; ya sea en El Molinón o dónde sea. Esta temporada he estado en Miranda, por ejemplo", cuenta, todavía alucinando, porque su equipo, que milita en el Grupo 2 de Segunda RFEF, se mide a los de Abelardo en la primera ronda eliminatoria de Copa del Rey.

Porque a Eric lo de ser del Sporting le viene de dentro: lo lleva en los genes. Su abuelo tiene la llave: Rosendo Menéndez nació en Caldones. Y era un gran aficionado rojiblanco. "Se tuvo que ir a buscarse la vida, abandonó su tierra...". Pero, confiesa Menéndez, que se llevó consigo el sportinguismo. "Es como una dinastía. Mi padre (Pedro María) también es muy del Sporting", relata. "El gol del Lugo. ¡Uf! Aquello fue... Desde ese momento soy sportinguista a tope", añade. Cuenta que compagina como puede su labor como entrenador de porteros en el Beasain con su trabajo en una correduría de seguros. Se desplaza cada entrenamiento 60 kilómetros ida y vuelta. Hace esto con pasión.

Explica además que todos los miembros de este modesto pero orgulloso club guipuzcoano trabajan, que ninguno vive del fútbol. "Muchos son profesores o están involucrados con la educación, pero hay otros trabajos. Nadie en el club vive del fútbol ni tiene dedicación profesional", añade. Todos afrontan un duelo histórico para la entidad. Pero ninguno tiene tantas ganas como Eric. "Ya he pedido un mínimo de dos camisetas", bromea sin terminárselo aún de creer y descontando los días para defender los ataques de aquellos que siempre defiende. "Va a ser increíble. Jugar en El Molinón habría sido lo máximo, pero hacerlo en Loinaz también hace mucha ilusión". Allí se prevé un llenazo. El mejor ambiente posible ante "un histórico".