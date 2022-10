Toquero, a lo Haaland: triplete para que el Caudal vuelva a ganar

La última victoria del Caudal tuvo un protagonista claro. Alejandro Montes, «Toquero», firmó un triplete clave para devolver a los mierenses a la senda de la victoria tras pasar por encima de un pobre Valdesoto, que nada pudo hacer para frenar el aluvión caudalista. Tras sufrir su primera derrota del año ante el Colunga, los de Luis Rueda no pudieron desquitarse de mejor manera. Además, sus tres goles le sirven a Toquero para convertirse, con cinco, en el «Pichichi» de la categoría.

«Estoy muy contento, no solo por mi rendimiento, sino porque sirvió para dar la victoria al equipo», comenta Toquero sobre su actuación en Villarea, el campo del Valdesoto. «Salimos muy enchufados. Ya en el minuto ocho, Pelayo Pedrayes me colgó un centro que remato abajo para hacer el primero», cuenta el ariete. Menos de media hora más tarde el ovetense ya estaba celebrando un nuevo tanto. «David puso un centro a la perfección. Yo ataqué el segundo palo y pude rematar cruzado, ante lo que el portero no pudo hacer nada», narra. Y para completar su tarde soñada, el tercero. «Fue un balón a la espalda que gané por velocidad, me fui por izquierda y desde la esquina del área batí al guardameta», finaliza.

A pesar de su espectacular rendimiento de cara a gol, Toquero no pudo seguir la tradición. «No me llevé el balón a casa, no estamos como para regalarlos», bromea el jugador mierense, que recibió una calurosa enhorabuena de sus compañeros y entrenador. «Luis Rueda estaba muy contento. Más allá de los tres goles, que son importantes, él lo que quiere es trabajo, y si le puedes añadir peligro en el área, pues mejor», confirma. «Es el primer hat trick de toda mi carrera. He metido varias veces dos goles, sin ir más lejos ante el Ceares hace unas semanas, pero nunca había podido sumar tres tantos. Es muy especial», confiesa. Además, su actuación sirvió para alejar los fantasmas de su equipo, que tras tener un inicio fulgurante sumando cinco victorias consecutivas, ante el Colunga cayó por un error propio. «La derrota fue un palo. Habíamos hecho un buen partido y queríamos mantener la racha de victorias, pero son cosas del fútbol. Desde el lunes de la semana pasada ya lo teníamos olvidado», reconoce Toquero. En la plantilla del Caudal eran conscientes de la dificultad que iba a entrañar el Valdesoto -«íbamos a tener que trabajar muchísimo»-, pero no se esperaban un resultado tan abultado como el que cosecharon.

Aunque viene de firmar tres goles, la mejor actuación goleadora de toda la temporada en Tercera, Toquero no se ve todavía como titular indiscutible dentro del equipo. «Somos muy buenos todos, la competencia es altísima. El domingo Cristian también metió gol, Khang viene de meter muchos el año pasado... Toque al que le toque lo va a hacer bien, no nos podemos confiar», afirma el caudalista, que quiere seguir siendo un fijo de los planes de Luis Rueda.

Para ello debe mantenerse fiel a su llamativo mote. «Todo el mundo me conoce por Toquero. Tengo familia en Bilbao e iba una vez al año a San Mamés con mi abuelo», explica el ovetense. En aquella época el jugador que más le gustaba era Toquero, el conocido delantero del Athletic, y tal fue su fijación que ahora lleva su nombre a todos lados. Ahora ambos comparten oficio, sembrar el terror entre las defensas rivales.