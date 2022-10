La historia del Guri, futbolista georgiano que juega en el Avilés

"Me llamo Guram Khvedelidze, pero todos me llaman Guri. Es por mi padre". Por sorprendente que parezca, dentro de las filas del Real Avilés hay un jugador cuyo país de origen algunos no sabrán ni situar en el mapa. Guri, como el mismo se presenta, nació en Tiflis hace 20 años y siendo muy joven se trasladó a Italia persiguiendo un sueño: jugar al fútbol. Allí conoció a un entrenador valenciano que le convenció para entrenar en la costa del Mediterráneo, y fue bajo sus órdenes cuando escuchó hablar por primera vez de Avilés. Ahora, tras superar un periodo de prueba con el club asturiano, forma parte de la plantilla de Emilio Cañedo, aunque por ahora no ha contado con muchos minutos

"Tengo un amigo que trabajaba en Italia, no es ni representante ni nada, que me llevó a Valencia, porque prepara a jugadores ahí. Estuve con él como seis meses y fue cuando me llegó la oportunidad de hacer una prueba con el Avilés. Para mí es una gran oportunidad", cuenta Guri, con un sorprendente buen castellano que mezcla, de vez en cuando, con el italiano, pero que se entiende a la perfección. "Estuve diez días a prueba en el Avilés y jugué contra el Oviedo y el Sporting. No me lo creía. Son equipos que de pequeño veía por la tele y de repente estoy midiéndome a ellos en un campo", explica el georgiano, que se muestra encantando con sus compañeros. "Han estado en categorías superiores y se nota. Son un buen ejemplo para mí", destaca.

"La diferencia entre Italia y España es brutal. Allí todo es más frío, los entrenadores, los compañeros… Aquí la gente es muy cercana, siempre intentan ayudarte", explica el blanquiazul, feliz de vivir en Avilés, la que considera ya "mi segunda casa". Además, destaca la tranquilidad con la que se vive dentro de la villa del Adelantado, algo que Italia le era imposible conseguir.

Toda su vida gira en torno a una pelota. "Por la mañana voy a entrenar con mis compañeros. De tarde voy al gimnasio para hacer el trabajo individual que me hace falta para seguir creciendo", confiesa Guri, que también tiene como objetivo mejorar su español. También sale a tomar el café o a dar un paseo, sobre todo los días que tiene libre. "La gente es muy cercana. Si necesito cualquier cosa siempre están conmigo. Aunque estoy fuera, lejos de mis amigos y familia, no tengo la sensación de estar fuera de casa", indica el georgiano con alegría. Su adaptación a la ciudad no puede estar yendo mejor.

"Mi familia es de Georgia. Mis padres siguen en Tiflis. Mi hermana vivía en Italia, por eso me fui a probar ahí", cuenta Guri sobre su historia personal. "Es muy difícil siendo joven porque todo es nuevo. Las tradiciones de otro país, un estilo nuevo de fútbol… Necesitas tiempo para adaptarte", comenta sobre su estancia en Italia, aunque ahora todo ha cambiado. "Aquí me siento muy bien. Cuando estaba en el Torino siempre pensaba en volver lo antes posible a Georgia, aquí no me pasa", confirma el jugador, que lleva un año sin ver a su familia. "Si en navidades nos dan una semana de vacaciones iré a pasarla con ellos, pero es algo que tengo asumido. Sabía que esto es así. Hay que sacrificarse y trabajar duro para conseguir los objetivos. No imagino mi vida sin fútbol", sentencia.

El fútbol de Georgia vive ahora mismo uno de los mejores momentos de su historia, con dos de sus compatriotas llenando titulares. Mamardashvili, portero del Valencia, y Kvaratskhelia, estrella del Nápoles, son dos de los futbolistas que más rumores están acaparando durante estos meses en el mercado de fichajes. "El fútbol georgiano está mejorando muchísimo. De hecho, la selección sub-21 se ha clasificado directamente para el Europeo. A Kvaratskhelia le conozco personalmente, coincidimos en los juveniles del Dinamo Tbilisi. Ese chico va a ser una estrella, para mi lo tiene todo", admite con admiración Guri, que asegura que el seguimiento en su país a jugadores como ellos es "total".

"Georgia es un país pequeñito. Como no tenemos jugadores top, cuando sale alguien la gente se vuelca con él. El siguiente espero ser yo", aventura antes de despedirse con un "ciao". Todavía le queda para que se le pegue el "ta’ luego" típico de Asturias, pero no hay dudas de que terminará utilizándolo.