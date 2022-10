El Rodiles prepara su "Tourmalet" particular

El Spring Cider Rodiles Femenino de Segunda División afronta una de las semanas más difíciles de su año. El conjunto maliayés tiene que viajar este fin de semana a las Islas Canarias para medirse al Santidad Benot de Areucas, equipo de Gran Canaria. A eso, además, se suman dos partidos en casa de campanillas. Primero recibirán el próximo martes al Leganés, conjunto de Primera División, en los dieciseisavos de la Copa de la Reina, y el sábado se miden ante el Osasuna, equipo asociado al Osasuna de Primera División de fútbol. "Ya les dije a las jugadoras que estos días se van a sentir futbolistas profesionales", asegura Santiago Tuero, coordinador del club.

"Ya estamos preparando las maletas. Nos vamos este viernes –por mañana– y volveremos el domingo", explica Tuero sobre la primera de las citas que tendrán que afrontar sus jugadores. Pero, aunque el viaje motiva a la plantilla, la gran cita se vivirá el martes. "El Leganés es un equipazo, aunque no es de los tops de Primera. Va a ser un encuentro muy bonito de jugar", asegura el directivo maliayés, que cree que su equipo tendrá opciones de plantar cara. "No es el Burela (campeonas de Europa hace un año), por ejemplo. Si nosotras hacemos un buen partido y ellas no tienen su mejor día podemos dar la sorpresa", augura Tuero.

"Va a ser una semana muy difícil, pero son tres partidos muy guays para jugar", comenta Jenni, portera del Rodiles. La guardameta asegura que están dando el máximo en los entrenamientos para hacer pleno de victorias, pero que prefieren ir partido a partido. "Lo primero son los tres puntos en Canarias. Vamos a hacer lo que podamos, pero mejor ponerse objetivos cortos", afirma la brasileña. Jenni, uno de los emblemas del equipo, tiene fe en sus compañeras de cara al exigente encuentro de Copa de la Reina, el partido que espera con más ganas. "Espero que estemos todas, porque con todo el mundo disponible vamos a dar mucha guerra. Podemos ganar, lo tengo claro", confirma la portera.

Aunque la plantilla estaba destinada a luchar por los puestos altos de la clasificación, la realidad está haciendo mella en las de Villaviciosa. "Tenemos un equipo muy majo, pero se nos ha quedado una plantilla corta. No nos esperábamos que tantas jugadoras se fuesen por sus estudios, lo que ha provocado que solo tengamos nueve efectivos en el primer equipo y otras nueve en el segundo", lamenta Tuero. A esas bajas se suman también las chicas que compaginan el fútbol sala con el trabajo, lo que provoca que a veces no puedan asistir a los partidos.

"Vamos a luchar por estar arriba, eso lo tengo claro. Estamos entrenando muy bien y si en diciembre podemos hacer algún fichaje, seguro que remontamos”, advierte el directivo, algo con lo que concuerda Jenni. "Venimos de varias derrotas, pero tenemos que seguir intentándolo. Vamos a sacar nuestra mejor versión. Creo en mi equipo", sentencia la brasileña con firmeza. El primer paso para remontar el vuelo se dará esta semana.