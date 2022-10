Mikel Granda, el ojeador asturiano que viajó a África para formarse

Mikel Granda, ovetense, tiene 22 años y las ideas claras. "Algún día me gustaría ser director deportivo. Pero paso a paso", explica. Y en esa carrera paso a paso su primera parada le ha llevado el San Fernando, club gaditano de Primera Federación entrenado por Salva Ballesta, donde está haciendo unas prácticas correspondientes a un curso de "Dirección deportiva-scouting" que incluyen trabajo de campo. También fuera de España. El asturiano acaba de regresar de observan en directo un torneo celebrado en Costa de Marfil en la que es su primera experiencia fuera del continente.

Granda estaba viendo el Avilés-Vetusta hace unas semanas cuando recibió una llamada invitándole a Costa de Marfil. Una empresa de representación, Elitfut Sports, organizaba el viaje y había una vacante. El asturiano no lo dudó.

Granda estuvo presente en Abiyán, capital económica del país, para seguir in situ la disputa del torneo de captación entre seis de las academias de fútbol más representativos de la ciudad. Una práctica común en los países africanos. Entre los invitados, además de Granda y de representantes de la empresa organizadora, estaba un ojeador del Barça.

"Se trata de un fútbol muy físico. Allí no cuentan con tan buenos preparadores como en España, pero los futbolistas físicamente están a otro nivel. La labor sería captarlos con esas condiciones y que luego en España puedan pulir sus características más técnico/tácticas", explica el asturiano, que ve en Costa de Marfil "un mercado muy interesante" y explica su tesis: "Evidentemente no son futbolistas para jugar ahora en categorías altas, son de las generaciones de 2004, 2005 o 2006. Se trata de formarlos primero, para ver si pueden dar el salto en algún momento".

Tras el viaje a tierras africanas, Granda sigue ligado al San Fernando. Su labor incluye informes de jugadores interesantes de cara a posibles incorporaciones. Él pone la lupa en competiciones más asequibles, como la Segunda RFEF o la tercera francesa.

Y se ve en un futuro ligado al mundo del fútbol. "A mí siempre me ha gustado esto. Me he ido formando y aprendiendo poco a poco. Ahora mismo lo que más me llama es el scouting, el seguimiento de futbolistas, pero algún día me gustaría ejercer de director deportivo. Tengo pensado sacarme el título en el futuro", explica el joven que acabará toda la temporada de prácticas en el club andaluz y abre la puerta a futuros proyectos el curso próximo.

Desde su posición de ojeador, Granda, seguidor del Oviedo, analiza la crisis en la que está metido el equipo ahora entrenado por Álvaro Cervera: "Me gusta mucho el trabajo del nuevo entrenador, creo que le puede venir bien al equipo. A mí me atraía mucho la labor de Ziganda y creo que con Cervera se puede seguir un camino similar".

"Por lo que sea, Bolo no encajó en Oviedo", continúa su análisis; "creo que la plantilla actual no encaja con el perfil de juego más clásico en Bolo. Y así no logró imponer su idea de juego. Ahora tengo más esperanzas porque Cervera tiene muy clara la idea".