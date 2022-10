El reestreno del Alimerka Oviedo: visita al Iraurgi con 12 jugadores, incluido Marc Martí tras un año lesionado, que reconoce estar "nervioso"

El Alimerka Oviedo Baloncesto vuelve a empezar su temporada hoy (18.00 horas) en la cancha del Iraurgi, rival que, como los asturianos, lleva cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas de la LEB Oro. El equipo de Trifón Poch por fin llega a este partido en unas condiciones razonables, sin ser óptimas, para competir después de una semana en la que entre los últimos fichajes y el regreso de algunos lesionados han podido hacer entrenamientos con un mayor nivel de intensidad. La convocatoria está compuesta por doce jugadores, lo que es toda una novedad para los de Oviedo: los bases Alonso Meana y Marc Peñarroya, los escoltas Rafa Casanova y Chuso González, los aleros Nigel Pruitt y Ángel Comendador, los ala-pívots Noah Bigirumwami, Adriá Domenech, Craig LeCesne y Marc Martí, y los pívots Aleksandar Andrejevic y Oliver Arteaga.

La lista de regresos en este partido es amplia, pero de todos ellos destaca el de Marc Martí, que volverá a jugar un partido más de un año después de la lesionarse en la tercera jornada de la pasada temporada en el encuentro ante el Prat. El catalán ya ha recibido el alta y ayer viajó con sus compañeros hacia Azpeitia, donde tienen un partido clave para enderezar el rumbo tras un accidentado inicio de curso. El ala-pívot reconocía estar "nervioso" antes de tan esperada cita: "Estoy con un poco de nervios, pero con muchísimas ganas de volver a jugar, a competir y, sobre todo, a divertirme en la pista".

El jugador sabe que aún no está al cien por ciento y que lo que ahora necesita es sumar minutos de juego y comenzar a olvidar su rodilla: "Llego al partido después de hacer dos semanas normales de entrenamientos, pero tengo que acostumbrarme a volver a competir; físicamente estoy perfecto, pero ahora me falta coger el ritmo de la competición".

El regreso de Martí es, además, muy esperado por todo el club, puesto que se trata de un jugador que, además de lo que es capaz de hacer en la pista, tiene un peso importante entre sus compañeros por la implicación que tiene dentro del equipo. La pasada temporada, a pesar de su lesión, estuvo haciendo el proceso de recuperación todo el año en Oviedo y siempre implicado en el día a día del equipo. "Ha sido muy duro; además, la temporada pasada disfrutamos mucho y tenía envidia sana, pero se termina afrontando con naturalidad para asimilarlo lo antes posible y ponerse a trabajar", explica.

El catalán asegura que una de las claves para poder superar esta situación ha sido el apoyo que ha sentido en el entorno, tanto por parte del club como de sus compañeros y de los propios aficionados: "Esto ayudó muchísimo, me he sentido muy querido por todo el mundo y estoy muy agradecido por eso; una parte importante por la que quiero volver a jugar al baloncesto es por esto", asegura el catalán. En cuanto al partido de hoy, Martí dice que llegan en buenas condiciones y con ganas de acabar con la mala racha: "Veo bien al equipo, sabemos que no ha sido el inicio deseado, pero con las condiciones que teníamos no hemos podido competir; ahora empieza nuestra liga". Por eso, en Azpeitia, ante el Iraurgi, el renacido Martí advierte: "Vamos a por todo".

El Corinto se lleva el derbi gijonés

El Corinto Gijón se llevó con autoridad (72-89) y de manera contundente el primer derbi local de la Liga EBA al superar al Círculo Gijón desde el inicio del encuentro y hasta el final del mismo. Y eso que llegaban con ausencias importantes y un entrenador interino, Juanfran Arias, tras la dimisión a principios de semana de Vicente Álvarez. Pero ayer jugaron un partido coral en el que todos aportaron e impidieron que el Círculo Gijón pudiera imponer su juego.