"Toca seguir; no nos salió lo que trabajamos"

A pesar de no poder participar en el encuentro, ya que todavía está cumpliendo la sanción de su última expulsión, Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta, analizó la derrota de los suyos ante el Zamora. "Los primeros minutos fueron bastante igualados, no hicimos una presión alta pero casi no hubo ocasiones", explicó el técnico, contento con la primera parte de su equipo. Los problemas llegaron en la segunda mitad. "En la segunda no estuvimos bien. Intentamos corregir al descanso, aprovechando las cosas que habíamos trabajado por semana, pero no nos salió. Nacho y Sesé se hundían mucho, no eran lo que habíamos ensayado", lamentó el ovetense

Álvarez también mostró sus quejas por la suerte que está viviendo su equipo. "Nos está castigando la suerte. La lesión de Javi, la de Enol... Y luego el gol que evidentemente va fuera y la mete Mangel, fue una falta de decisión", comentó. La peor noticia del encuentro fueron las lesiones, que se suman a la plaga de bajas que sufre el equipo. "Javi Moreno tiene el tobillo muy hinchado, no va a llegar a Valladolid seguro. Enol tiene la rodilla muy hinchada por una patada, a ver cómo evoluciona esta semana", dijo el oviedista, que espera recuperar a Osky y a Izan para medirse al filial del Valladolid. "Toca seguir y preparar el partido en las mejores condiciones, es un día bastante jodido", apuntó. "Hemos metido poquitos centros a pesar de tener dos delanteros: Enol y Mario no han rematado a puerta en media hora", analizó Álvarez, preocupado por las acciones de estrategia de sus pupilos. "No somos capaces de poner un balón en condiciones, son muy jóvenes, nos estamos equivocando, pero también hacemos cosas bien", finalizó.