El Alimerka Oviedo más plano

"El equipo todavía no hemos tenido oportunidad de verlo porque acumula muchas semanas de entrenamientos, pero pocas para que el grupo se hiciera de verdad por las lesiones. Estamos de pretemporada en noviembre en una categoría muy exigente. En esta situación nos hemos metido nosotros solos y ahora hay que salir". El director general del Alimerka Oviedo Baloncesto, Héctor Galán, analiza la situación del equipo, que por primera vez en sus diez temporadas en la LEB Oro no conoce el triunfo en las cinco primeras jornadas y es colista. La derrota del domingo en la pista del Iraurgi (94-85) y, sobre todo, la falta de competitividad ha hecho saltar las alarmas. "Teníamos que haber estado mejor, sin excusas, había que dar un paso adelante y no lo dimos. Fuimos un equipo muy plano". Galán no elude la autocrítica: "Seguro que ha habido errores nuestros de planificación en la pretemporada, pero también ha habido mala fortuna, se ha juntado un poco todo. Sabíamos que este año había muchas cosas nuevas, más que otros años, y necesitábamos una buena pretemporada. No la hemos tenido".

El equipo ha recuperado a Nigel Pruitt, a Marc Martí y a Shaquille Walters, y ha incorporado a Andrejevic, Marc Peñarroya y Rafa Casanova, todos ellos con contratos temporales para paliar las lesiones. A corto plazo no tiene sentido hacer más modificaciones, piensa el club, que esperará a ver cómo evoluciona el equipo antes de realizar nuevos movimientos. La próxima oportunidad de levantar el vuelo, el sábado ante el Lleida en Pumarín (18 horas).