El rincón de Evangelista

"Debuté en Madrid en 1975. Fue todo demasiado fugaz". Así empiezan los recuerdos de Alfredo Evangelista. No son muchos ya los que se acuerdan de él, pero este uruguayo nacionalizado español fue una de las grandes estrellas del boxeo mundial. Su impacto dentro del deporte tuvo su punto álgido en 1977. Dos años más tarde de su debut en España, Evangelista estaba en medio de un ring en el Capitol Center de Maryland, Estados Unidos. Enfrente, la mayor leyenda de todos los tiempos, Muhammad Ali. Acabó derrotado, aunque duró unos meritorios 15 asaltos en la pelea por el título mundial de pesos pesados.

Ahora, más de 40 años después de recibir los golpes de "la Avispa", es uno de los habituales de las calles de Cangas del Narcea, donde tiene amigos y suele pasar largas temporadas. De hecho, es tal su arraigo en el pueblo que durante las últimas fiestas de la Vendimia le fue entregada la "La Cepa de Oro", el máximo galardón que otorga el ayuntamiento cangués.

"La pelea contra Urtain me abrió las puertas de Europa", destaca el exboxeador, que ahora reside en Zaragoza, en referencia al púgil vasco que empezó como levantador de piedras. Sus inicios se relacionan con su país de origen. "Uruguay en aquella época estaba sumido en la pobreza y en la miseria. Es un país pequeño y para mí, la única manera de salir de ahí era esta. Nací para el boxeo y lo demostré", explica Evangelista, con cierto tono de emoción en su voz. Tras este breve paso por sus inicios, el expúgil repasa los escenarios que ha visitado gracias a su talento. "Los Ángeles, Miami, San Francisco, el Madison Square Garden de Nueva York… Estuve también peleando en Las Vegas, pero no era lo que es ahora mismo. Eso sí, conocí a muchos famosos de la época", recuerda el deportista con añoranza. En su carrera fue cuatro veces campeón del mundo y siete de Europa, aunque nunca se logró hacer con el Campeonato de España. "Me dieron dos veces el combate por nulo, por eso no lo pude conseguir. Perdí ambas veces con Pantera, un gallego que ya está muerto. La primera fue en Pontevedra y la segunda en Palma de Mallorca. No tengo una espinita clavada, aunque sí me hubiese gustado lograrlo", aclara.

Como es obvio, la pelea de la que mejor recuerdo guarda es la que le enfrentó a Muhammad Ali. "Estar delante del más grande de la historia tiene mucho mérito. A pesar de que perdí le guardo mucho recuerdo a ese día. Hay que respetar a las leyendas como él", comenta Evangelista. Y, entre bromas, cuenta: "Hay que tenerlos muy grandes para plantarse en un ring delante de Ali con 21 años. Imponía muchísimo. A pesar de todos los nervios y el respeto que le tenía, aguanté 15 asaltos, algo de lo que estoy muy orgulloso", explica.

Ahora, retirado desde hace muchos años y tras "limpiar" su vida, gestiona un gimnasio en Zaragoza, donde consigue no desvincularse del amor de su vida y entrena al futuro de su deporte, "tarea que me encanta hacer".

"Lo que me pasó tras mi retiro son cosas de la vida. Uno piensa que el mundo es fácil y la realidad es que es muy complicado", narra el boxeador. Sus años de retiro no han sido fáciles. Primero tuvo un paso por la cárcel y luego, ya en libertad, sufrió un cáncer que ya ha superado. "Ahora disfruto de la vida. Voy mucho por Asturias. Tengo un amigo que tiene un restaurante en Gijón y me lleva mucho por Cangas del Narcea, un lugar que me parece precioso. Cuando vengo se me abre el mundo y recibo mucho cariño de la gente. Quiero mucho Asturias, y no es por peloteo".