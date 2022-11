"La salida de Vicente fue un toque de atención"

Juanfran Arias no ha podido tener mejor debut como primer entrenador de un equipo de Liga EBA, en este caso el Corinto Gijón, en el que era ayudante del dimitido Vicente Álvarez a la vez que el preparador físico. El Corinto se impuso con autoridad al Círculo Gijón en el derbi local tras el que fue el mejor partido en una temporada muy convulsa desde el inicio, principalmente por la plaga de lesiones de jugadores importantes.

–No tendrá queja del debut en la categoría.

–La verdad es que no, para mí fue el debut soñado.

–¿Qué cambió para que el equipo jugara a ese nivel?

–Cambiaron pocas cosas, tal vez la salida del entrenador fue un toque de atención al grupo y coincidió con que el siguiente encuentro era un derbi, que supone un extra de motivación.

–¿Cuáles fueron las claves de la victoria ante el Círculo?

–Para mí hubo cuatro factores claves en la victoria ante el Círculo. El primero, que supimos defender muy bien el bloqueo directo, ellos tienen jugadores muy físicos y no queríamos que sacaran ventajas y pudieran jugar por encima del aro; El segundo es que como ellos son muy grandes había que aprovechar para hacer transiciones rápidas. Otro factor importante fue la mejora en el porcentaje de tiro: estábamos tirando muy mal y ante el Círculo, por ejemplo, metimos 16 de 19 tiros libres cuando tuvimos partidos de no llegar al 50 por ciento, y también tuvimos más acierto en los triples. El último factor fue que cuando ellos se pusieron a defender en zona, supimos hacer llegar el balón a donde queríamos y a quien queríamos, y encima Michu las metió.

–¿A qué nivel está ahora la plantilla?

–Ahora mismo creo que la plantilla ya es competitiva, claro que cuando partes de la situación que había en julio con Fernando Noval y José Antonio López pues las expectativas eran otras. Al final hubo que hacer un reajuste mental porque evidentemente las expectativas sin ellos no son las mismas, aunque considero que siguen siendo positivas. Ahora mismo José Antonio está en la recta final de su recuperación y, aunque es difícil establecer plazos, espero poder contar con él en aproximadamente tres semanas. El sustituto de Fernando Noval está pendiente de completar la documentación para poder incorporarse, pero no sé cuánto tardará en tenerla.

–De momento su cargo es provisional. ¿Le gustaría seguir?

–Según sucedió la dimisión de Vicente el club me pidió que les diera mi punto de vista y les dije que me parecería muy bien que incorporaran a un entrenador de nivel, pero que si no lo encontraban por las circunstancias que fueran yo me sentía capacitado. No se lo que va a pasar, pero me parecerá bien tanto si llega un entrenador y yo vuelvo a mi rol de antes o si el club decide que yo continúe. De momento voy a seguir compaginando entrenar al primer y segundo equipo hasta ver qué sucede. Supongo que en un período de dos o tres semanas el club tomará una decisión.