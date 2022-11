Enganchados a la pala

El pádel es uno de los deportes de moda en España. El número de jugadores federados está creciendo a un nivel exponencial, discutiendo la hegemonía que ha tenido durante las últimas décadas el tenis. Este auge no solo se ve en las personas adultas, habituales dentro de las pistas, sino que también se extiende entre los jóvenes. Prueba de ello son Emmanuel y Christian Riesgo, ovetenses de 16 y 9 años respectivamente, que cambiaron el fútbol por el pádel y el resultado no puede estar saliéndoles mejor. El mayor es actualmente el número uno de Europa en la categoría sub-16 y el pequeño acaba de proclamarse campeón de España en categoría benjamín.

"Cuando éramos pequeños mi padre iba a jugar al pádel con sus amigos de vez en cuando. Un día nos mandó ir con él y nos encantó. Christian estuvo tres horas corriendo por la pista", bromea Emmanuel. Ambos se están formando en la escuela de Gabriel García, profesor al que están muy agradecidos, "si hubiésemos empezado con otro no estaríamos aquí", y siguen entrenando bajo sus órdenes mientras lo compaginan con sus estudios.

Aunque los dos empezaron con el fútbol, ahora el pádel es su verdadera pasión. Christian formó parte de las categorías inferiores del Real Oviedo, con el que llegó a participar en el último campeonato de España, en el que cayeron en semifinales. "Sigo jugando al fútbol con mis amigos en el recreo, pero me decidí por el pádel porque me gusta más”, confiesa Christian.

"El año pasado ya no estaba muy convencido de seguir, pero al final insistimos y se quedó. Se le daba muy bien, tiene una zurda exquisita. Es una pena, pero tiene que hacer lo que le guste", explica su padre, Pablo Riesgo, que fue futbolista en categorías no profesionales asturianas. Eso sí, Christian ya ejerce de difusor de su deporte, y poco a poco está empezando a convencer a sus amigos para que se unan a su banda.

Esa misión, la de convencer a su círculo cercano, está siendo más ardua para Emmanuel. "Algunos son ya árbitros, otros juegan en División de Honor de fútbol… Es complicado sacarles de ahí", reconoce. Actualmente está cursando primero de bachiller, lo que hace complicado compaginar deporte y estudios. "Lo primero son los estudios. Por suerte siempre se me han dado bien, no me ha supuesto mucho esfuerzo, por lo que lo por ahora lo llevo bastante bien. Entreno nada más salir de clase 2 o 3 horas", explica el ovetense. A su edad el pádel cada vez es más profesional, "los que ganan es por detalles", y cuenta que ya hay niños de su categoría que "han dejado los estudios para dedicarse de pleno al pádel, lo que a la hora de competir hace que todo sea más complicado", asegura.

"Intento compensar ese desequilibrio a nivel mental, que es donde más puedo mejorar. En mi tiempo libre siempre pienso en el pádel. Por ejemplo, si en el instituto tenemos una hora libre, lo normal es dedicarla a hacer dibujos o cosas así. Yo me pongo a pensar posibles jugadas nuevas", indica Emmanuel. Además, al contrario de la gente de su edad, él está centrado en su meta, llegar a ser profesional. "La última vez que salí de fiesta fue en mi graduación. No estoy encerrado en la pista de pádel, salgo a cenar o a tomar algo con mis amigos, pero no me da más", cuenta. Aunque tiene una gran mentalidad, el carbayón no despega los pies del suelo. "Quiero estudiar todo. Sacar mi bachiller y hacer una carrera, a poder ser relacionada con el deporte, como Nutrición o Fisioterapeuta. Lo primero es esto y compaginarlo con el pádel. No me la voy a jugar porque puede pasar cualquier cosa", comenta.

"Yo quiero dedicarme al pádel de mayor", confiesa Christian, que dice ser admirador de Franco Estupa. "No es el mejor, pasándolo al fútbol es como Hazard en sus años buenos", aclara su hermano para los no entendidos. "Ahora está ganando mucho", se defiende el pequeño.

Ambos hermanos tuvieron un duro cierre de temporada.

Emmanuel, con la mentalidad puesta en no bajar del primer puesto del ranking sub-16, cayó en cuartos en el Campeonato de Europa. Christian, por su parte, perdió la final de consolación pero en la categoría alevín, una por encima de la que debería disputar. "El objetivo para estos meses es aclimatarse al año que viene y seguir jugando con mi compañero, para estar más conectado", asegura. Lo que parece claro es que el pádel asturiano está en buenas manos, y palas, de cara al futuro.