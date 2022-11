Un inicio prometedor

El Balonmano Gijón está teniendo un inicio de temporada que en nada se parece al de la anterior, en la que estuvo luchando hasta el último partido para mantener la categoría. Cerraron el curso con 11 puntos y en el actual, con solo cinco partidos jugados, ya suma 6, más de la mitad que en toda la pasada liga.

Para el entrenador, Ángel Gulín, "a nivel de puntos y de clasificación la situación es bastante buena. Tenemos una plantilla corta y cuando se produce una baja, como la de Guti en la cancha del SAR, se nota mucho. Estamos entrenando y jugando con 10 o 11 jugadoras porque varias del segundo equipo renunciaron a jugar en Plata, se nos lesionó la juvenil Irene, todavía no está recuperada Alba, que se lesionó la pasada temporada, y lo dejó Laura Antuña por cuestión de trabajo, así que la plantilla es un poco corta. Creo que la victoria en la cancha del Lavadores ha sido muy buena porque es una cancha muy complicada y en la última jornada ganamos al Valladolid, que llegaba como líder".

Gulín reconoce que la vuelta de algunas jugadoras supone un importante aumento en el potencial de la plantilla. "Jugadoras como Camila, Guti y Rivas nos está dando mucho empaque. Además, otras que ya estaban el año pasado, como Saray Trabanco, han dado un paso adelante muy importante y la portería está haciendo partidos muy buenos. La plantilla no es muy larga pero sí sabe lo que hace", señala.

El aspecto defensivo es clave para el entrenador: "tenemos que tener claro hasta el final de los encuentros que si no conseguimos que vayan a pocos goles no los vamos a ganar. Nos pasó en los dos que perdimos, que nos metieron muchos goles. Los que ganamos no fue porque nosotros metiéramos muchos, sino porque el rival nos metió pocos". El Balonmano Gijón es el equipo menos goleado de la División de Honor Plata hasta el momento, pero por contra tiene el hándicap que no mete muchos goles. Gulín considera que "nos va a costar la mejora en ataque porque no tenemos un perfil de lanzadoras sino más de jugonas, de fintadoras y penetradoras, y eso cuesta mucho más entrenarlo, pero creo que lo podemos lograr".