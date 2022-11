Oli, campeona del Mundo sub-17: "Esto es una locura, necesito unos días para asimilarlo"

Olaya Enrique Rodríguez (Avilés, 2005) no se baja de la nube. Dice que todavía no ha asimilado ser campeona del mundo sub-17. Que no se lo cree. Pero es verdad: la avilesina, centrocampista del Real Madrid y una de las capitanas, levantó la Copa. Ayer ella y el resto de la plantilla fueron recibidas por todo lo alto en Las Rozas, en la sede de la Federación. Entre foto y foto, la asturiana atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. "Oli", que en verano fichó por el Madrid procedente del Sporting, demuestra tener los pies en el suelo pese a su éxito. De hecho, ya tiene planes laborales: ser bombera o policía nacional.

–Si le dicen hace un año que hoy sería subcampeona de Europa y campeona del mundo, ¿qué diría? –Es una locura. Me dicen: "Oye, que eres campeona del mundo". Soy consciente de ello, pero es como si todavía no me lo creyese. Necesito unos días más para asimilarlo. La familia me dice que está orgullosa de mí y que me lo merezco. El Mundial lo gané gracias a ellos, que son los que me llevaban a entrenar y a jugar. –Defina su experiencia. –La palabra es inolvidable. Cuando tenga 40 años me acordaré de los pequeños detalles de lo que viví en la India. –¿De cuáles? –Sobre todo de cosas del país. Cosas que aquí en España serían impensables. De repente veíamos a cuatro en una moto, vacas por la carretera… Cosas de esas. También hubo momento duro. Alguna compañera mía cogió una infección en los ojos y tuvo que venir el oftalmólogo a la concentración. Nos han pasado cosas curiosas. –¿Cuál es el secreto del éxito? –El secreto es que hemos sido una familia desde el principio. Hemos sido un grupo muy unido desde el año pasado y eso nos ha ayudado a conseguir los éxitos. –A diferencia con las mayores… ¿no? –Son cosas distintas, ellas son más mayores y nosotros somos aún pequeñas. –¿Cómo fue el homenaje en Las Rozas? –Soy una de las capitanas y me tocó sentarme junto a Luis Rubiales y a mi entrenador (Kenio Gonzalo). Que la Federación nos haga un homenaje así siendo sub-17 es para agradecérselo. Estaban nuestras familias, nos pusieron un vídeo y luego fueron respondiendo preguntas. –¿Cuál fue su mejor momento personal? –Me dieron el premio a mejor jugadora del partido ante China. Acabar el encuentro, estar celebrándolo y que salga mi nombre en la pantalla… Es una ilusión para mí y para mis compañeras. No es gracias a mí, es gracias a ellas. –¿Cómo está el fútbol femenino? –Está evolucionando a pasos agigantados. La final se televisó en Gol y la vieron 300.000 personas. En los partidos había mucha gente en los estadios. Mucha gente nos apoya y la Federación ha dado un paso enorme. –¿Echa de menos Asturias? –Echo de menos el clima, pero estoy súper contenta. Me llevo muy bien con mis compañeras de equipo y me va todo bien. –Tiene cosas en común con Luis Enrique: son asturianos y dejaron el Sporting por el Madrid... –(Se ríe). En Las Rozas no estuvo, pero sí Jorge Vilda y varios entrenadores de las inferiores. También estaba Montse Tomé, que me entrenó en la selección asturiana. –¿Cómo es su vida en Madrid? –Vivo en unos apartamentos con otras tres compañeras y hago segundo de bachillerato online. Por la mañana estudio y por la tarde entrenamos. –¿Qué quiere hacer cuando acabe Bachiller? –Seguramente haga las oposiciones de bombera o de policía nacional. Siempre me ha llamado. Ojalá pueda vivir del fútbol, pero quiero seguir formándome.