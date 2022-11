Aida, maestra del Lobas Oviedo

Que el Lobas Global Atac Oviedo es un club de cantera está fuera de discusión. Es una apuesta del club clara y sostenida en el tiempo, y las jugadoras del primer equipo se encargan de sembrar la semilla del balonmano en las nuevas generaciones. Lo que no es frecuente es que se junten en el primer equipo profesora y alumnas. Esta temporada, sin embargo, Aida Palicio, a su regreso al club ovetense, se ha encontrado compartiendo vestuario con tres de las chicas a las que enseñó siendo muy niñas: Teresa Rodríguez, Jimena Merino y Brenda Torres. Pasado, presente y futuro del Oviedo, que ha empezado como un rayo en el debut en División de Honor Oro.

"Los primeros días tienes una sensación extraña, más para ellas por el cambio de tenerme de entrenadora a ser compañera", admite Aida Palicio (Oviedo, 13-10-1995), "pero poco a poco vamos normalizando e igualando roles. Si vemos cualquier cosa mal nos reñimos... no, reñir no, nos corregimos", dice con una sonrisa la jugadora ovetense.

A Teresa Rodríguez (Oviedo, 28-01-1002) y a Brenda Torres (Pilar, Paraguay, 26-10-2002) las entrenó cuando eran infantiles, pero la relación viene aún más de lejos con Jimena Merino (Oviedo, 11-05-2006), a la que enseñó cuando tenía 7 años.

"Aida me empezó a entrenar en mi primer año de minibenjamín, cuando hicieron captación en mi colegio, el Germán Fernández Ramos (Pando), ella también fue a ese cole. Me gustaba estar todo el día con balones en casa y me apunté. Por entonces ella ya estaba en el primer equipo y aunque fuéramos muy pequeñitas y entrenáramos un par de horas a la semana, ya se tomaba los entrenamientos y los partidos muy en serio. Le cogí el gusto muy rápido", explica Jimena, a la que Aida define como "una finalizadora muy buena y una jugadora muy inteligente tácticamente. Es juvenil de primer año y solo el hecho de llegar a debutar en Oro es un gran logro".

Jimena asegura que "tanto para mí como para mis compañeras ha sido un referente y hemos seguido toda su trayectoria. Es un orgullo para el club tenerla de vuelta después de estos años, y por supuesto poder entrenar y jugar con ella y seguir aprendiendo de ella".

Teresa Rodríguez recuerda a la Aida entrenadora como "muy exigente, tenía las ideas muy claras de lo que tenía que enseñarnos para ser buenas jugadoras. Yo aprendí mucho entonces, y ahora sigo aprendiendo de ella como compañera. Para mí es un lujo jugar con ella por ser lo gran jugadora que es y lo que ha alcanzado. Su fichaje es clave en los resultados que estamos teniendo". Aida la ve como "una grandísima pivote. Todavía está en etapa de formación, pero rinde a una gran altura. Defensivamente tiene menos labor, pero ha mejorado mucho respecto a los últimos años, y ofensivamente los números hablan por sí solos".

Brenda Torres es la que menos tuvo de entrenadora a Palicio. "Llegué de Paraguay unos meses antes de acabar la temporada y estuve con ella tres meses. La recuerdo como una buena entrenadora, bastante seria y con las ideas muy claras. Este año estoy contenta de volver a coincidir con ella, pero esta vez como compañera. Es una gran jugadora que sigue jugando a un nivel muy alto, aporta experiencia y calidad al equipo y se puede ver en los resultados". ¿Cómo la ve Aida? "Es una jugadora que, aparte de las cualidades físicas que tiene, sabe leer muy bien el juego. A nivel defensivo tiene el punto de picardía par saber cuándo hay que adelantarse, una tarea nada sencilla, y conseguimos muchos contragolpes por su zona. Ofensivamente tiene mucha calidad en la definición, que es lo que se pide de una extremo".

Regreso feliz

Tras varias campañas a gran nivel en la máxima categoría en el equipo de La Calzada, Aida Palicio decidió abrir una nueva etapa después de que el equipo gijonés lograse plaza en competición europea. La jugadora subrayó que su trabajo no le permitía involucrarse en un equipo que tendría competición en días laborables. El regreso al Lobas Oviedo no ha podido ser más feliz, con el equipo de líder de la segunda categoría nacional. Y, además, es su casa.

"Es un club que siempre ha luchado mucho por su cantera, es su filosofía. Aunque es complicado compaginar ser jugadora y entrenadora, es muy positivo, consigue que las niñas vayan a ver los partidos del senior. Tenemos un gran equipo, pero nos empuja ver la grada llena de niñas", afirma la lateral ovetense.