Gerard Piqué ha sorprendido a todo el mundo del fútbol anunciando su retirada a mitad de temporada. El central, que no contaba con mucho protagonismo en los planes de Xavi Hernández, jugará su último partido con la camiseta azulgrana este sábado a las 21.00 horas ante el Almería y pondrá fin a una carrera llena de éxitos, donde destacan cuatro Champions, dos Eurocopas y el Mundial de 2010. Así reaccionaron desde el fútbol asturiano a la noticia.

Nikola Jerkan: “Es una sorpresa. Últimamente no era titular, pero había jugado y Luis Enrique lo llego a incluir en la prelista para el Mundial. Han sucedido muchas cosas en su entorno que yo creo que le hicieron pensar para retirarse. El club ha tenido muchos problemas en los últimos años, pero el más señalado siempre ha sido Piqué. Se retira uno de los mejores, un central completísimo, bueno con balón, por arriba, en la anticipación, en la lectura de juego... Es un central muy completo, sin duda está entre los mejores centrales del fútbol español. La pareja que hizo con Puyol fue impresionante. Para mí tenía más calidad que el "tiburón". Al Barcelona no creo que le afecte mucho, tiene gente lesionada, pero han fichado bien. Se dio cuenta que el club no contaba con él. Yo creo que podría aguantar más”.

Armando Álvarez: “Ha sido sorprendente, sobre todo porque es a mitad de temporada. Es raro, no sé si habrá ocurrido algo a nivel personal. Ya no tenía un papel de primera fila, era el cuarto o quinto central. Creo que a nivel deportivo poco va a afectar, pero a nivel institucional puede ser un golpe, Piqué era un pilar. Ha decidido despedirse así, hay gente que no quiere que la idolatren y prefieren retirarse así. No creo que se vaya a ir por la puerta atrás, es una leyenda del club. Ha sido uno un gran jugador que se lo ha tenido que ganar. Fue a la Premier y volvió para jugar en el equipo de su vida. Sin duda es uno de los mejores centrales que ha pasado por España”.

Sergio Fernández: Tengo un recuerdo muy bueno de él. Cuando estábamos en Zaragoza era un chaval que venía del Manchester United. A pesar de ser muy joven se le veía que tenía unas condiciones muy buenas. No podíamos pensar que iba a cosechar los éxitos que ha logrado, pero ya se veía que iba a ser un central increíble. No creo que sea una retirada rara, cada uno ve el momento en el cree que ya no puede rendir al nivel que uno espera. Habrá tomado la decisión porque lo ve oportuno, con el equipo fuera de Champions, siendo el quinto central... Se ha retirado en el club de sus amores, además siendo un chaval de allí. No creo que muchos puedan decir que han ganado prácticamente todo. Ha sido parte de la mejor generación de la historia de España. Con su rendimiento lógicamente está en el podio de centrales españoles, para mí solo dos o tres le pueden igualar”.

Manolo Jiménez: “Él cree que se acabó un ciclo y hay que respetarlo. Ahora no tenía mucha trascendencia. Hay que estar en su pellejo para entender el porqué de esta decisión. No es muy natural, pero hay que saber lo que hay dentro. Estuvo en el mejor equipo de Europa y en la mejor selección española de todos los tiempos, es una leyenda. He visto mucho fútbol y no podría clasificarlo, pero en el ranking de centrales está en la parte alta seguro”.