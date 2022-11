Así se preparan los entrenadores de Avilés, Langreo y Marino para la jornada de este fin de semana

Emilio Cañedo, Roberto Robles y Manel Menéndez han hablado sobre los partidos que disputarán este fin de semana. El primero en entrar en acción es el Langreo, que juega el sábado en casa a las 18.00 horas ante el Polvorín, mientras que Avilés y Marino juegan este domingo, el primero a las 12.00 horas fuera ante el Rayo Cantabria y el segundo recibe al líder a las 17.00 horas.

Roberto Robles, entrenador del Langreo:

La semana de trabajo: “La semana ha sido buena, la afrontamos con ilusión. Hemos recuperado a jugadores tocados, lo que nos permite tener más gente para entrenar y para competir. Estamos con ganas de que llegue el sábado y hacer un buen partido".

El trabajo tras la última derrota: “Más o menos todos los jugadores se van manifestando en el día a día. La verdad que las semanas son bastante tranquilas en cuanto a análisis que hacemos y la calidad del trabajo porque somos conscientes que tenemos que reflexionar y analizar el partido, pero no nos puede condicionar a la semana que vamos a vivir. Esto va de treinta y pico jornadas de liga, de ser fuertes y estar mentalmente equilibrados".

El próximo partido: “Es un partido importante, lógicamente, porque veníamos de una dinámica de resultados en la que estábamos puntuando, donde estábamos muy cerca de la victoria, que se nos ha ido por pequeños detalles. Queremos volver a puntuar y sobre todo a ganar, para que sea un respaldo a todo lo que hacemos durante la semana y sobre todo al grupo. Estamos trabajando muy bien, es serio y tiene disciplina. saben por dónde va a ir el año y creo que necesitan esa recompensa. Qué mejor que sea en el próximo partido, que además es en casa”.

Volver a jugar en casa: “Jugar en casa siempre hace que el partido sea importante, mejor que jugar fuera. Hemos recuperado la inercia de buenos partidos en casa después del partido ante el filial del Burgos, el día del Zamora hicimos bastantes situaciones para sacar el partido adelante. Este sábado va a ser muy parecido, tendremos nuestras situaciones para poner el partido de cara y ponernos por delante. Seguramente ellos vayan a tener alguna situación, tenemos que gestionar bien emocionalmente esto y competir el partido”.

El análisis del rival: “Puede parecer un poco atópico, pero es un filial muy bueno, que está muy bien trabajado y que ofensivamente tiene bastante recursos. Juegan al pie y al espacio, te buscan la espalda… No tenemos que olvidar que hay varios futbolistas que están jugando con el primer equipo, y no en escenarios cómodos. Tienen a un jugador que a mi particularmente me gusta mucho, Yago. Creo que nos pueden generar problemas, pero lo afrontamos con ilusión, con el conocimiento del rival y sabiendo por donde tenemos que enfocar el partido”.

El filial del Lugo: “El Lugo ha tenido un periodo distinto. La primera jornada hicieron un partido muy bueno ante el Avilés, el otro día contra el Ourense estuvieron muy cerca del 2-0, en Luanco tuvieron un palo para poder llevarse el partido… Estamos viendo como la competición va por periodos cortos, con resultados cortos que te dan seguridad. Vienen en una racha buena de juego y cercana a los resultados positivos, por lo que va a ser un rival importante con el que no tenemos que descuidarlo por la posición que tenga en la clasificación".

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés:

Otro partido ante un filial: "No es el mismo tipo de partido, tenemos la certeza de que cada encuentro es cambiante. Tendremos que adaptarnos a una situación completamente nueva. No son comparables las situaciones ni los rivales. Lo que esperamos es un partido muy complicado y tenemos que poner todo el esfuerzo y las aptitudes al servicio del equipo".

El Rayo Cantabria: "Es un equipo con muchísima calidad. Está aportando mucha gente al primer equipo, eso evidencia la calidad que tiene. Son gente joven, competitiva y con calidad. Va a ser un partido complicado".

Parecido con un filial de la categoría: "A mí parecer cada uno tiene su estilo, pero quizá tenga más similitudes con el Valladolid por la edad de los futbolistas".

La vuelta de Sergio García: "En principio está a disposición de estar convocado".

Cortina, titular indiscutible: "Es una anécdota que Cortina haya jugado todos los partidos. En todas las posiciones hay una competitividad alta y cualquiera de los dos futbolistas que tenemos por puesto puede jugar".

¿Posible cambio de portero?: "Depende de las circunstancias y de las situaciones que nos encontremos. Es una posición igual que las otras, con las mismas características. Tiene que jugar el que consideremos que esté mejor para hacerlo.

El Arenteiro y el Guijuelo: "Aunque ahora estamos terceros la competición está muy comprimida. Hay muy poca diferencia de puntos, pocos cortes en la clasificación. Si hacemos un análisis de la competición y tomamos referencias anteriores yo creo que es muy complicado mantener ese tipo de dinámicas. Confiamos en que ellos también pinchen".

Manel Menéndez, entrenador del Marino:

Ganas del partido: "Estamos esperando que llegue el domingo. Ha sido una buena semana de entrenamientos, hemos recuperado un poco lo que habíamos perdido la semana anterior después de la derrota. Todo lo que se pudo corregir lo hemos hecho perfectamente, volvimos al nivel defensivo y cosechamos otra portería a cero. Además, estuvimos acertados en las ocasiones, hicimos un partido muy serio".

El Arenteiro: "Es el equipo que más en forma está en la categoría. Están líderes con una buena ventaja, lleva bastantes partidos sin perder. Ahora mismo son 21 puntos y 4 partidos seguidos ganados. Todavía no han perdido, debemos tenerlo en cuenta. Ya el año pasado hizo una segunda vuelta esplendida, y esta temporada mantienen muchos jugadores de ese bloque además de sumar fichajes de muy buen nivel. Es un equipo que nos lo va a poner muy difícil".

Cómo salir al partido: "Siendo el Marino de los 60 minutos del día del Bergantiños lo podemos hacer bien. No podemos repetir los 15 minutos en los que perdimos el norte. De ese tipo de errores se aprende y ahora mismo necesitamos ganar y volver a recuperar las buenas sensaciones en casa para hacernos fuertes. El Arenterio es un rival difícil pero el Marino, haciendo las cosas bien, debería de disputarle y competirle este partido a los gallegos".