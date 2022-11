La empresa de catering de Trasona denuncia que la situación es "límite"

La empresa Cassians de hostelería dice que la "situación es límite". Esta compañía avilesina, que se ocupaba del servicio de catering de la residencia para deportistas de Centro de Tecnificación de Trasona (Corvera), se ha visto en el medio del fuego cruzado en el piragüismo asturiano.

La Federación Asturiana (FPPA) le debe casi 30.000 euros por el servicio de los meses de agosto, septiembre y octubre, pero recalca que no puede hacer frente a ese pago hasta que la Española (RFEP) no le abone 65.000 euros de una segunda deuda. El meollo afecta de pleno a Cassian, una pequeña empresa con dos locales en Avilés y otra compañía de limpieza. "Nos han puesto en una situación de total incertidumbre. Tengo muchos proveedores y ahora nos ponen pegas para poder suministrarnos, ya que no puedo pagarles hasta que me abonen lo que me deben. Tuvimos que retrasar los pagos y buscar otras formas de financiación", explica Maycon Caciano de Melo, brasileño de 26 años y gerente de Cassians.

Caciano de Melo es pesimista con la actual situación, que de no solucionarse le obligaría a acudir a los tribunales. "Hemos pedido a la Federación Asturiana un reconocimiento de la deuda para que así nos puedan dar un crédito bancario para asumir los pagos. Nos han dicho que sí, que admiten la deuda, por tanto creo que irá para largo", explica el gerente.

Su empresa empezó a trabajar en la residencia de Trasona en marzo de este año. Todo fue bien los primeros meses. Se cobraba al día hasta que comenzaron los problemas. "Todo iba fenomenal y tanto la Federación Asturiana como la Española se quedaron contentas con el servicio. Tengo un correo en el que el presidente de la Española me da la enhorabuena", asegura el brasileño, que tuvo que suspender el servicio por los impagos. Cassians tenía tres empleados para cubrir los servicios de comida de Trasona.

Al día podían dar 22 servicios, aunque cuando había un campeonato podía elevarse a las 150 comidas diarias. La Asturiana contrató de urgencia a otra empresa que de momento cubre el servicio. La Federación Española, presidida por Javier Hernanz, espera que este conflicto se solucione lo antes posible. Hernanz declinó hacer declaraciones para no caldear más el ambiente con la Asturiana, que acusó a su homóloga de actuar de manera "irresponsable".

La empresa Cassians de hostelería dice que la "situación es límite". Esta compañía avilesina, que se ocupaba del servicio de catering de la residencia para deportistas de Centro de Tecnificación de Trasona (Corvera), se ha visto en el medio del fuego cruzado en el piragüismo asturiano.

La Federación Asturiana (FPPA) le debe casi 30.000 euros por el servicio de los meses de agosto, septiembre y octubre, pero recalca que no puede hacer frente a ese pago hasta que la Española (RFEP) no le abone 65.000 euros de una segunda deuda. El meollo afecta de pleno a Cassian, una pequeña empresa con dos locales en Avilés y otra compañía de limpieza. "Nos han puesto en una situación de total incertidumbre. Tengo muchos proveedores y ahora nos ponen pegas para poder suministrarnos, ya que no puedo pagarles hasta que me abonen lo que me deben. Tuvimos que retrasar los pagos y buscar otras formas de financiación", explica Maycon Caciano de Melo, brasileño de 26 años y gerente de Cassians.

Caciano de Melo es pesimista con la actual situación, que de no solucionarse le obligaría a acudir a los tribunales. "Hemos pedido a la Federación Asturiana un reconocimiento de la deuda para que así nos puedan dar un crédito bancario para asumir los pagos. Nos han dicho que sí, que admiten la deuda, por tanto creo que irá para largo", explica el gerente.

Su empresa empezó a trabajar en la residencia de Trasona en marzo de este año. Todo fue bien los primeros meses. Se cobraba al día hasta que comenzaron los problemas. "Todo iba fenomenal y tanto la Federación Asturiana como la Española se quedaron contentas con el servicio. Tengo un correo en el que el presidente de la Española me da la enhorabuena", asegura el brasileño, que tuvo que suspender el servicio por los impagos. Cassians tenía tres empleados para cubrir los servicios de comida de Trasona.

Al día podían dar 22 servicios, aunque cuando había un campeonato podía elevarse a las 150 comidas diarias. La Asturiana contrató de urgencia a otra empresa que de momento cubre el servicio. La Federación Española, presidida por Javier Hernanz, espera que este conflicto se solucione lo antes posible. Hernanz declinó hacer declaraciones para no caldear más el ambiente con la Asturiana, que acusó a su homóloga de actuar de manera "irresponsable".