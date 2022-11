Se sacan 27 años y comparten equipo: una historia de hockey patines en Oviedo

A pesar de que podrían ser padre o hijo, cuando hablan entre ellos da la sensación de que son compañeros de clase en el instituto. Iván Fernández, 44 años, y Miguel Lesmes, 17, comparten pasión, el hockey sobre patines, y equipo, el Roller Oviedo. Ambos son los polos opuestos de su club. Uno acaba de ascender desde la cantera y otro lleva toda su vida sobre ruedas. Entre ellos hay más de treinta años de diferencia, pero su relación está muy lejos de lo que se puede esperar. Coñas, piques, vaciles… Todo para fomentar un espíritu de equipo clave para que los ovetenses rindan sobre la pista

"Nuestra relación es espectacular. A mí me gusta mucho el cachondeo, que es lo que le mola la gente joven, y eso hace que nos llevemos todos muy bien", asegura Fernández, algo con lo que concuerda "Mel", como se conoce en el mundo a Lesmes. Aunque al principio la voz cantante la lleva el veterano, rápidamente haces sentir a su joven compañero como uno más. "Todos vamos a una, y para eso hay que hacer que todos se sientan integrados", comenta Fernández. Su veteranía es un plus a la hora de integrar a los más jóvenes. "Llevo ya tanto que no supone ningún esfuerzo. Siempre me pongo con ellos y nos metemos todos con todos. Hay que hacer vestuario y está es la mejor forma bajo mi punto de vista. Hay veces que puedes llegar a mosquearte, pero te dura un minuto y enseguida todo vuelve a las bromas de siempre", apunta.

"Somos un gran grupo. Se agradece mucho que veteranos como Iván no te machaquen al principio, siempre te apoyan. El cambio es muy brusco y gracias a gente como él te acabas adaptando", destaca Mel. Eso sí, al ser Fernández portero y Mel jugador de pista, al principio siempre puede haber ciertos problemas. "Normalmente el jugador al principio de los entrenamientos te puede hacer mucho daño al tirar, siempre se empieza poco a poco. La primera la perdonas, porque son debutantes, pero luego… Pero solo fue una vez, Mel aprende rápido", bromea el guardameta.

La vida de ambos jugadores es completamente distinta. El veterano trabaja como repartidor en una empresa de cosmética mientras que el debutante está en el último año del bachiller de ciencias. "Es bastante complicado de compaginar. Cuando salgo de clase voy directo a la academia, y hay días que incluso tengo que comer rápidamente ahí porque sino no me da tiempo. Después tengo entrenamiento de las nueve y cuarto hasta las once. Además, también soy árbitro, por lo que voy justito de horas", confiesa Mel, que ya tiene la mente en su futuro en la Universidad, aunque aún está indeciso sobre si estudiar Informática o Fisioterapia. Eso sí, lo que tiene seguro es que va a seguir siempre vinculado al stick. "Yo, aunque madrugo mucho, no tengo esos problemas. Normalmente para la hora de comer estoy en casa y tengo la tarde libre", indica Fernández. Sus problemas llegan a la hora de gestionar el hockey con su pareja. "La pobre está ya hasta las narices", dice entre bromas. "Llevo ocho años diciéndole que lo dejo, pero claro, la temporada pasada ascendimos, y no me iba a perder este año. Siempre me apoya, no hay queja", sentencia el portero, que por ahora se encuentra bien como para seguir más años.

"Ya le he dicho varias veces. Mi consejo es que no invente, que aproveché sus cualidades y que juegue como sabe. Se ha ganado estar con nosotros en pretemporada, ahora debe ser fiel a su estilo", finaliza Fernández dirigiéndose a Mel, que sonríe con satisfacción. "Ah, y que defienda un poco más, que muchas veces frenas y te quedas arriba", añade entre risas al ver cómo le cambia la cara al joven. Y, por si había dudas de su buena relación, ambos se van de la charla en el coche del veterano entre bromas. El vestuario del Roller Oviedo no puede estar más unido.

El Roller Oviedo se mide hoy al Mataró

El Roller Oviedo tiene una nueva cita hoy a las 20.30 horas. Los ovetenses deben visitar la pista del Mataró, uno de los conjuntos que aspira al ascenso. "El calendario ha coincidido así, los dos más fuertes nos tocan seguidos, pero estamos mejorando y cogiendo el pulso a la categoría", asegura Javi Paredes, técnico del equipo. Tras la buena imagen mostrada ante el Sant Just, donde "después de irnos 0-3 al descanso podíamos pensar que el equipo iba a pegar un bajón, pero competimos bien la segunda parte", ahora los carbayones espera conseguir "una victoria paraque los jugadores se suelten en ataque, porque es la mejor arma que tenemos”, asegura el entrenador del Roller Oviedo.