Toni Pérez, internacional: “Necesitamos devolver el hockey asturiano a la élite para que crezca la cantera"

Toni Pérez (Oviedo, 7 de junio de 1990) afronta un nuevo Mundial, al que España llega con el objetivo de repetir el triunfo cosechado en 2017 en China. Pero el delantero ovetense, que milita en el Sporting de Portugal, asume que levantar un nuevo título, esta vez en Argentina, no será tarea fácil ante la creciente competencia que está apareciendo en el panorama del hockey sobre patines con la irrupción de combinados nacionales en progresión como Francia e Italia. Aunque los favoritos serán los de casi siempre: Argentina, Portugal y, claro está, la España de Toni Pérez. El estreno será mañana lunes ante Argentina (2.00 de la madrugada, hora española).

–Nuevo Mundial, pueden ganar el decimoctavo para España. ¿Cómo se afronta?

–Sabemos que va a ser una competición muy complicada. Será uno de los mundiales más competidos de la historia porque a parte de las selecciones favoritas (España Argentina y Portugal) hay muchos grupos en ascenso, como Francia e Italia, con jugadores muy jóvenes que están logrando muy buenos resultados.

–Cumple diez años con la Roja. ¿Tiene la misma hambre de éxitos que cuando fue convocado por primera vez?

–Mi primera vez con la selección fue en 2012. Aún lo comentaba el otro día con amigos y compañeros y parecía que fuera la primera, tengo la misma ilusión, incluso más. Todos cumplimos años, los campeonatos van pasando y nunca sabes cuando puede ser el último. Pero esta vez, al ser en Argentina, cuna del hockey, lo disfrutaremos el doble.

–Siempre ha sido el guaje. Ahora es de los veteranos. ¿Cuánta mecha le queda a Toni Pérez?

–Esperemos que aún me quede bastante (risas). La palabra retirada no ha pasado por mi cabeza todavía y espero que me quede bastante tiempo para disfrutar de este deporte que tanto me gusta y que disfruto enormemente. Seguiremos fuertes.

–Argentina, ¿una pista complicada?

–Sí. En la selección sabemos que es una potencia a nivel mundial. Es uno de los mejores equipos del mundo. El pabellón, con capacidad para diez mil personas, vendió todas las entradas en una mañana. Tienen mucha ilusión por hacer este campeonato porque llevan diez años sin poder albergar el Mundial. Será una pista hostil, pero eso no nos frenará porque estamos preparados.

–El primer partido será contra el anfitrión. ¿Cómo se afronta?

–Sabemos a lo que nos enfrentamos. Ellos son los favoritos al jugar en su pista, pero nosotros vamos a hacer nuestro papel. Hemos estudiado sus puntos débiles y potenciado nuestros fuertes. Es un partido de grupo, pero es muy importante ya que ganarlo significaría una gran ventaja en los cruces de cara a los cuartos.

–Ahora juega en el Sporting de Portugal. ¿Echa de menos su tierra?

–Es la sexta temporada y lo echo mucho de menos. Sin embargo, estamos casi al lado. Echo de menos Asturias, la familia, los amigos... Tengo la enorme suerte de que mi pareja viva aquí conmigo, pero esos complementos que antes mencionaba se echan mucho en falta. Pero que no se me malinterprete: el campeonato portugués es muy intenso y disfruto mucho cada encuentro.

–El hockey asturiano no pasa por sus mejores momentos. ¿Qué hay que hacer para devolverlo a la élite?

–Estoy bastante fuera del tema. Casi no sé responder. Es un tema complicado, pero tenemos la suerte de tener un equipo en categoría nacional (Oviedo Roller). A ver si hay suerte y conseguimos que otro equipo suba para devolver el hockey asturiano a la élite para que los chavales tengan más referentes, se animen a jugar al hockey y crezca la cantera. Necesitamos llevar Asturias a lo máximo para lograr regresar a la OK Liga.