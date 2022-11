Así fue la jornada en la Tercera asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes

Sporting B 1

Caudal 0 0

Sporting B: Flo (2), Trabanco (3), Somolinos (3), Leonel Miguel (2), Montes (3); Dacal (2), Lucas (3), Varane (3), Lozano (2), Oyón (3) y Santamaría (2).

Cambios: Aspra (2) por Lozano, m.56. Enol (2) por Dacal, min 70. Ariel (2) por Santamaría, min 70. Damián (1) por Oyón, min 70. Borja Montes (1) por Lucas, min 80.

Caudal: Álex González (3), Pedrayes (2), Castiello (2), Omar (2), Pablo (2); Isaac (2), Mathieu (1), Nacho (2), Noé (1), D. Ruiz (1), Toquero (1)

Cambios: Cid (2) por Mathieu, min 46. Kang (1) por Noé, min 46. Cristian (2) por Nacho, min 63. Robert (2) por Toquero, min 63. Carcedo (2) por Ruiz, min 70.

El gol: 1-0, min 44: Somolinos.

Árbitro: Barriga Morente (C. Avilesino)

Mareo: 500 espectadores.

Y el mejor Sporting B mostró su mejor cara ante el líder. Gracias a una actuación muy completa en defensa y a aprovechar una de sus ocasiones tras un poderoso cabezazo de Somolinos, el filial rojiblanco venció por la mínima (1-0) a un Caudal que llegó vivo, muy vivo, hasta el último suspiro. Fue ahí, casi en el tiempo de prolongación, cuando los de Luis Rueda dieron más sensación de peligro. Sobre todo, tras la entrada de Robert. Antes, el equipo de Dani Mori realizó uno de sus mejores partidos. Desde el arranque. Los primeros instantes fueron un claro ejemplo, con seis saques de esquina en apenas diez minutos. Y un gran Oyón entre líneas. Aguantó el Caudal. En parte porque tiene a un soberbio portero como es Álex González, muy firme, capaz de sacar una mano poderosa para desbaratar una jugada maradoniana de Montes. El lateral izquierdo terminó con la derecha una acción genial; dejó por el camino a todos aquellos que le salieron a su paso, pero Álex evitó su golazo. Y cuando el partido se iba al descanso, apareció Somolinos, central con alma de delantero, para conectar un enorme cabezazo a un saque de esquina lanzado por Lucas. El Caudal puso todo en el segundo tiempo, gracias al intervencionismo de Rueda. Pero Varane, espléndido, y Lucas contenían en la medular. Damián tuvo el 2-0, pero Pablo Álvarez la sacó bajo palos. Intriga. Suspense. Pero victoria final, y de las importantes, para el filial rojiblanco.

Llanes 1

Llanera 0

Llanes: Gabri (2), Álvaro Mier (2), Eze (3), Bruno (2), Richi (3), Borty (3), Gael (3), Luisen (2), Christopher (2), Bamba (3) y Riki (3).

Cambios: Pablo Prieto (2) por Borty, min. 78. Manu (s.c.) por Luisen, min. 88. Laria (s.c.) por Christopher, min. 82.

Llanera: Alejandro (2), Arango (2), Otía (2), Jorge (2), Lorido (2), Condoul (2), René (3), Fer (1), Matheus (2), Imad (2) y Pablo (2).

Cambios: Vity (3) por Fer, min. 46. Miguel (2) por Pablo, min. 77.

El gol: 1-0, min. 60: Richi.

Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a los locales Álvaro Mier, Bruno, Richi y Borty, y a los visitantes Arango, Otía, Matheus, Pablo y a Chuchi Collado, entrenador de los visitantes.

San José: 170 espectadores.

El partido entre el Llanes y el Llanera, lleno de ocasiones y con mucho protagonismo del juego combinativo, se decantó del lado de los locales gracias a un gol de Richi, que aprovechó una contra para anotar el único tanto del partido. Gran actuación de Bamba, líder de la medular local.

Valdesoto 0

Titánico 0

Valdesoto: Roberto Pérez (1), Gito (2), Álex Hornas (2), Puma (2), Jairo Fernández (1), Carlos Peña (2), Isra Villoria (1), Dani Méndez (2), Rober (3), Miguel Peña (1), Alberto Laviana (2).

Cambios: Viti (1) por Jairo Fernández, min. 72. Dani Fernández (1) por Rober, min. 80. Pibe (1) por Dani Méndez, min. 80.

Titánico: Raúl (2), Álex García (1), Álvaro Madrid (2), Barbón (1), Lele (2), Monasterio (1), Nelson Cáceres (1), Santi Otero (1), Juan Fernández (1), Tomás (2), Mateo Biforcos (1).

Cambios: Diego Sánchez (1) por Mateo Biforcos, min. 70. Nico (1) por Lele, min. 82.

Árbitro: Gutiérrez Sánchez (Oviedo) Amonestó al local Dani Méndez y al visitante Santi Otero.

El Valdesoto, farolillo rojo de la clasificación, no logró imponerse a un Titánico que no tuvo su mañana en Villarea y que no se encontró cómodo en casi ningún momento del partido. Reparto de puntos que sabe a poco a los locales y que no está nada mal para el conjunto visitante.

Luarca 3

Tuilla 1

Luarca: Sergio (2), Chechu (2), Gonzalo (2), Nacho (3), Samuel (2), Mario (2), Jorge (2), Gabri (2), Nico (2), Abraham (3).

Cambios: Pelayo (2) por Nico, min. 70. Darío (2) por Nacho, min. 76. Barra (2) por Mario, min. 76. Pachi (2) por Parajón, min. 79.

Tuilla: Aitor (2), Correa (2), Prendes (1), Naredo (2), Acerete (2), Sandoval 82), Miguel (2), David (2), Bene (3), Blín (2) y Bango (2).

Cambios: Jaime (2) por Blin, min. 59. Chiru (1) por Prendes, min. 75. Joaquín Peña (2) por Correa, min. 75. Pablo (2) por David, min. 78.

Goles: 1-0, min. 4:_Abraham. 1-1, min. 41:_Sandoval, de penalti. 2-1, min. 52:_Abraham. 3-1, min. 66: Nacho.

Árbitro: Vigil López (Oviedo). Amonestó a los locales Chechu, Parajón y Pelayo y al visitante Correa.

La Veigona: 150 espectadores.

El Luarca, que entró con mucha fuerza al partido y en el minuto 4 ya se puso por delante, consiguió los tres puntos en casa ante un débil Tuilla.

L’Entregu 1

Lealtad 0

L’Entregu: Alberto (2), Dani (2), Milou (2), Cristian (2), Borja Rguez. (2), Kike Fanjul (2), Pereke (2), Leyder (2), Borja Prieto, Boza (2) y Steven (2).

Cambios: Berto Arias (2) por Steven, min. 74. Manu Casadiego (2) por Pereke, min. 84.

Lealtad: Porrón (2), Obaya (2), Agus Porto (2), Alejandro (2), Marco Suárez (1), Adrián Llano (3), Iván (2), David Tuero (2), Álvaro Viña (2), René (2) y Dani Peláez (2).

Cambios: Pablo (2) por Alejandro, min. 30. Rafa Felgueroso, (1) por Marco_Suárez, min. 85. Sergio Orviz (2) por Álvaro Viña, min. 85.

Goles: 1-0, min. 86: Manu Casadiego

Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó a los locales Steven, Pereke y Kike Fanjul y a los visitantes Obaya y David Tuero.

Nuevo Nalón: 300 espectadores.

L’Entregu se llevó el duelo de la zona alta de Tercera. Los entreguinos se llevaron un intenso duelo ante el Lealtad que se decidió en los minutos finales gracias a una gran acción de Manu Casadiego, que apenas llevaba dos minutos sobre el terreno de juego.

El encuentro estuvo muy disputado. En ambos conjuntos brillaron sus centros del campo, que aglutinaron mucho balón e impidieron que se pudiesen ver muchas ocasiones. En la segunda mitad se animó el partido, con el Lealtad buscando hacerse con los tres puntos mediante las botas de Marco Suárez, que provocó la ocasión más clara para los visitantes. Pero el gol no apareció hasta los últimos compases. Manu Casadiego, que fue el último jugador en entrar al campo, finalizó una contra que condujo Berto Arias y, con un buen disparo cruzado raso, puso el definitivo 1-0 en el marcador.

Adrián Llano fue el jugador que se llevó todos los focos, a pesar de que su equipo acabó derrotado. El gijonés estuvo inmenso luchando balones por arriba y peleando en el centro del campo.

Covadonga 2

Praviano 0

Covadonga: Caserta (2), Berto (2), Ferrero (2), Morilla (2), Álvaro (2), Omar (2), Dani (2), Avanzini (2), Asier (3), Antón (2) y Diego (3).

Cambios: Santullano (1) por Dani, min. 62. Manolo (s.c.) por Antón, min. 78. Vicente (s.c.) por Diego, min. 83. Figar (s.c.) por Álvaro, min. 83.

Praviano: Ali (2), Chechu (1), Santa (1), Fran Martín (1), Mikel Busto (1), Cayarga (1), José Luis (1), Ito (1), Juan Menéndez (2), Polo (1) y Longo (1).

Cambios: Damián (s.c.) por Polo, min. 75. Oriol (s.c.) por Ito, min 75. Zapico (s.c.) por Mikel Busto, min. 83. Luismi (s.c.) por José Luis, min. 83. Pablo (s.c.) por Cayarga, min. 83.

Goles: 1-0, min. 10: Asier, de penalti. 2-0, min. 73: Diego.

Árbitro: González González (Nalón). Amonestó al visitante Fran Martín.

Álvarez Rabanal: 150 espectadores.

El Covadonga sigue intratable en su feudo y esta vez pasó por encima de un Praviano que, aunque mostró pelea, nada pudo hacer. En el minuto 10 los locales ya se pusieron por delante gracias a un gol de Asier tras un penalti que cometió Fran Martín sobre Antón. En el segundo tiempo una jugada personal de Diego, que culminó con un gran disparo, dejó el encuentro sentenciado. Este resultado coloca a los ovetenses a un punto del primer puesto en la tabla.

Avilés Stadium 2

Condal 0

Avilés Stadium: Javi Menes (2), Pedro Bayón (2), Jairo Arobes (2), Expósito (2), Nahuel (2), Fonseca (2), Adri Avello (2), Adri Berredo (2), Omar Fernández (1), Colucci (3) y David Heres (2).

Cambios: Victor Valero (1) por Jairo Arobes, min. 66. Alex Muñiz (1) por Omar, min. 66. Marcos Novoa (1) por Fonseca, min. 72. Aramo (s.c.) por David Heres, min. 89.

Condal: Mateo (1), Juanma (2), Javi Álvarez (2), Rueda (1), Natan (2), Robert (2), Piniella (2), Dario (1), Mathi (1), Aarón (1) y Álvaro del Río (2).

Cambios: Labrado (2) por Del Río, min. 46. Sergio (1) por Dario, min. 60. Pablo (1) por Javi Álvarez, min. 78. Blanco (1) por Rueda, min. 78. Pedro (1) por Natan, min. 78.

Goles: 1-0, min. 9: Colucci. 2-0, min. 20:_Fonseca.

Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó al local Jairo Arobes y al visitante Rueda.

Santo Domingo: 260 espectadores.

Superioridad total del Avilés Stadium. Los avilesinos sumaron su segunda victoria de la temporada a costa del Condal, que se queda a un punto del farolillo rojo. El conjunto local encarriló pronto el encuentro, ya que en el minuto 9 Colucci rozó un centro al área tras una falta lateral que acabó en el fondo de la portería de Mateo.

El partido estuvo protagonizado por el juego directo, la tónica general durante los 90 minutos. El Stadium acabó de sentenciar en el 20, cuando Fonseca atrapó un rebote tras un disparo de Omar Fernández y, con un lanzamiento cruzado, puso el 2-0 final en el marcador

Tras estos dos zarpazos la segunda mitad fue más descafeinadas, lo que permitió a los locales aguantar el resultado con tranquilidad, para así seguir subiendo puestos en la clasificación.