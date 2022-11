El Vetusta, en caída libre: cae en Valladolid al final

El Vetusta se volvió de vacío de tierras pucelanas tras caer por la mínima ante el Real Valladolid Promesas con un solitario gol encajado a falta de tres minutos para la conclusión. Un tanto que llegó después de noventa minutos de mucha igualdad y cuando René Pérez, el gran baluarte defensivo merced a su inteligencia y físico, estaba siendo atendido en la banda por un percance y después de que sus compañeros tuvieran la oportunidad para lanzar la pelota fuera y que así pudiera reingresar en el campo. En la primera parte el Vetusta estuvo algo mejor, pero sin remates claros sobre la portería contraria. La primera ocasión se vio en el minuto 7 con un centro desde la izquierda de Víctor Blanco al segundo palo y remate forzado de Lucas Laso. Luego el Real Valladolid Promesas respondió con varias oportunidades.

Real Valladolid Promesas: Aceves (2); Iker Pérez (2), Víctor (2), Torres (1), Garriel (1); Fran López (2), Quintana (1), Arroyo (2), Chuki (1), Pozo (2) y Slavy (1). Cambios: Cedric (2) por Salvy, min. 46. Fran Rivera (2) por Quintana, min. 46. Kike Ríos (2) por Víctor, min. 50. Diego Moreno (sc) por Pozo, min. 71. Maroto (s) por Iker Pérez, min. 92. Real Oviedo Vetusta: Marco (2); Lucas Pariente (2), René Pérez (2), Lucas Laso (1), Osky (1), Sesé (2), Yayo (1), Izan (2), Miguel Cuesta (2), Víctor Blanco (2) y Mario Fuente (1). Cambios: Gabri (1) por Osky, min. 51. Enol (1) Por Víctor Blanco, min. 69, Álex Cordero (1) por Sesé, min. 69, Nico Pereira (1) por Marcos Fuente, min. 69. Álex Muñiz por Lucas Laso, min.75. El gol: 1-0, min. 87: Fran Rivera. Árbitro: López Vila (Gallego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Arroyo, Pozo, Quintana, Iker Pérez y Ríos. Anexos José Zorrilla.

Tomaría las riendas el Vetusta y en el minuto 38 un centro desde la izquierda de Miguel Cuesta muy cerrado acabó sin rematador, pero siguió la jugada tras un despeje y la pelota volvió al área formando un peligroso barullo con varios rechaces y mucha emoción. La siguiente fue también fue para el Oviedo, en el minuto 31 con una falta lateral desde la derecha que se botó directa al área y creó mucho peligro pese a que nadie es capaz de tocarla. Uno más tarde hubo más peligro en un córner desde la derecha con remate potente de Izan, pero su chut dio en Quintana y quedó en nada.

La segunda empezó un poco diferente con el Valladolid más decidido pero sin mayores sobresaltos hasta el minuto 65, cuando un remate de cabeza del recién incorporado Cedric estuvo a punto de ser gol, pero Marcos hizo un paradón.

Esta jugada fue un punto de inflexión. Removió el partido. Todo sería mucho más vivo ya que ambos equipos jugaron de manera mucho más intensa. El Oviedo se lo tomó en serio y en el minuto 66 una buena jugada con cambio de izquierda a derecha terminó sin que Izan pueda terminarla al estar muy escorado. En el minuto 73 jugada de Nico Pereira que culminó con un disparo alto y en el minuto 76 disparo de Miguel Cuesta rozando la escuadra.

En la recta final, el Valladolid Promesas tuvo dos seguidas, ambas de Iker Pérez, pero la primera se le fue alta y la segunda al lateral de la red. Hasta que a tres del final llegó el gol, un tanto que decidió la lesión de René Pérez, pues salió a la banda sangrando de la cara y el colegiado no le dejó entrar hasta que no saliera el balón, pero sus compañeros no lo tiraron fuera pese a que René con su altura estaba siendo el gran baluarte en la zona defensiva. Entonces cogió la pelota el local Iker Pérez para centrarla a la cocina donde Fran Rivera marcó de cabeza.

Después hubo un gran descuento y el Oviedo sin nada que perder lo siguió intentando, primero con un disparo duro y raso de Enol en el minuto 89 que paró bien el portero local, y en el minuto 95 con un centro de Gabri desde la izquierda que llevó a Enol a tirarse en plancha en boca de gol. No llegó por milímetros.