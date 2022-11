Abraham, el líder ofensivo del Luarca

El Luarca comienza a despertar. Tras un inicio de temporada donde los pupilos de Andrés Hernández eran un mar de dudas, poco a poco empiezan a remontar el vuelo. Prueba de ello fue la victoria de este domingo ante el Tuilla en La Veigona por 3-1, encuentro donde hubo un protagonista especial. Abraham Ferreres (Gijón, 2000) revolucionó al graderío local con un doblete clave para sacar unos tres puntos que permiten a los luarqueses salir de los puestos de descenso por primera vez en lo que va de año. El Luarca empieza a respirar gracias al gijonés.

«El partido estuvo muy bien. Conseguimos ponernos por delante pronto, en el minuto cuatro, y más o menos encarrilamos el encuentro», confiesa Abraham al recordar el partido. Suyo fue el tanto que abrió el luminoso. «Tiré una diagonal para desmarcarme y recibir un pase en largo de Miguel. Rompí por velocidad y me quedé solo ante el guardameta. Con un toque sutil conseguí hacer gol», cuenta el futbolista. Pero a pesar de ponerse rápidamente por delante en el marcador, el camino a la victoria no fue fácil. «Nos costó un poco en el partido. En el 41 nos empataron, lo que fue un palo, pero no sirvió para despertar», asegura el gijonés. Tras el paso por vestuarios, Abraham volvió a salir a escena. Suyo fue el 2-1 que devolvió la tranquilidad al Luarca. «Aproveché una contra. Me la dio Jorge y conduje a toda velocidad hasta plantarme en el área rival. Solté un disparo cruzado y el portero del Tuilla nada pudo hacer», narra. Unos minutos más tarde Nacho anotó el gol que cerró el encuentro. «La victoria nos ha venido muy bien», comenta el extremo, que cree que durante los primeros partidos no tuvieron a la suerte de su lado. «Nos estaba costando mucho hacer gol. El domingo tuvimos un poco más de suerte y de acierto. Me acuerdo que contra el Condal yo tuve un larguero, otro compañero disparó al palo, fallamos un penalti...», dice el gijonés, contento porque ahora por fin consiguen «enchufarla». «Nos lo merecíamos, estábamos compitiendo todos los partidos», indica.

Abraham no quiere quedarse encasillado en esta actuación. Su cabeza ya piensa en su próximo rival, el Llanera, equipo al que se enfrentaran en dos semanas al no tener partido este fin de semana por la Copa del Rey. «El Llanera va a ser un rival difícil, eso lo tengo claro. Su campo es pequeño, lo que nos dificultará las cosas. Aunque vienen de caer ante el Llanes, van a ser un rival muy peligroso», dice el jugador del Luarca, que no se obsesiona con jugar. «Lo importante es hacer puntos, si juego yo es irrelevante», asegura.

De hecho, el extremo se perdió cuatro encuentros de esta temporada por culpa de una sanción. «Me estaba encontrando muy bien, pero me sancionaron por un encontronazo con un lateral y me echaron roja directa», explica Abraham. Aunque pasar un periodo en la grada fue duro para él, nadie puede negar que ha vuelto a encontrar su mejor estado de forma.