Asturias encandila a la realeza

"En las gradas solía haber miembros de la familia real dubaití. Una de sus integrantes se enamoró del equipo español, del equipo femenino en concreto. De hecho, quiso tener un detalle con las jugadoras y las invitó a cenar a su casa. Además, les dio un obsequio por su visita. Cogió a las chicas como su equipo favorito y de repente se convirtió en una pieza más, siempre las estaba animando. Yo no me lo podía ni creer". Aún con los ojos como platos, Pablo Velasco, presidente de la Federación Asturiana de Pádel, narra una de las anécdotas que vivió en el Mundial disputado en Dubái. Este ovetense, afincado en Gijón, fue parte de la representación española que participó en el campeonato, con buenos resultados: campeones en mujeres y subcampeones en hombres. Aunque le hubiese gustado estar dentro de la pista, jugando con Juan Lebrón, Paquito Navarro o Alejandro Galán, el rol de Velasco estuvo lejos de las palas y las pelotas.

"Mi rol era como el de delegado del equipo. Oficialmente se llama ‘team manager’. Es una mezcla entre el jefe de prensa y asistente de los jugadores, para que ellos solo tuviesen que estar preocupados en el pádel", explica Velasco, aún exhausto después del viaje. "La experiencia ha sido maravillosa. La ceremonia de los himnos en la final fue espectacular, no se me olvidará en la vida", asegura.

Velasco es un viejo conocido dentro del mundo del pádel, por lo que ya conocía a gran parte de los jugadores antes de desembarcar en Dubái. "En competiciones de este estilo se estrechan mucho más los lazos. Hay un ambiente más familiar porque todos tienen el mismo objetivo. No es como en un torneo normal, que pelean entre ellos, aquí compiten como equipo, lo que lo hace más amistoso", cuenta. Eso sí, trabajo no le ha faltado. "Son superestrellas, por lo que debes de filtrar el tema de eventos, actos o fotos para que no se vaya de madre", comenta Velasco, que tenía bajo su tutela a ocho jugadores, y todos están entre los 15 primeros en sus respectivos rankings, tanto en femenino como en masculino. Además, tenía que estar pendiente de las pequeñas necesidades que tuviese cada padelista para que su cabeza estuviese centrada exclusivamente en la pala.

La familia real no era la única que animaba al equipo español. "En Dubái hay una afición tremenda por el pádel. Sin ir más lejos, en la final se batió el récord de asistentes en el Dubai Tennis Arena. No solo en pádel, que también, sino que se superó récord general de la pista. Ahí se celebra un torneo ATP donde han jugado finales gente como Nadal, Federer y Djokovic", asegura el asturiano. Además, la población dubaití se volcó con el evento, ya que "el noventa por ciento de la gente era de allí, y eso que las finales fueron dos España-Argentina", indica.

"Todo esto ha sido impresionante. Me encantó el nivel de organización que tenían. Estar en un Mundial y llegar hasta la final es una de esas experiencias que llevas para toda tu vida en la mochila", sentencia Velasco, encantado con la labor que hizo su equipo, aunque sin dejar de lamentar la derrota en la final masculina. "Se hizo una muy buena labor, al final se nos escapó por unos juegos. Argentina tiene un equipazo. Fue una final de más de siete horas, pero me quedo con lo bonito de la experiencia", finaliza.