"No somos representantes de nadie, estamos abiertos a que más clubes participen". Así se presentan desde el principio Carlos Blanco, del Belenos; Nicolás García, del Bádminton Oviedo; Fernando Sierra, del Telecable Gijón; Héctor Galán, del Oviedo Baloncesto; Manuela Fernández, del Motive.co; y Maria José Ondina, del Baloncesto Avilés. Estos seis directivos mantuvieron durante esta mañana reuniones con los representantes de todos los grupos políticos del parlamento asturiano en busca de un objetivo común: el aumento en el dinero que perciben por las subvenciones públicas.

"Estamos en una deriva claramente a menos", indica Fernando Sierra, que explica la situación que viven en la actualidad. "Ahora el tope por cada equipo está en 22.000 euros, pero nadie llega hasta ahí porque sino no da la partida presupuestaria", dice el gijonés, que asegura que de los 40 clubes del Principado que han pedido ayudas 23 se quedaron sin recibir nada por falta de dinero. Además, desde el 2012 la cantidad a repartir en subvenciones no hay hecho más que descender.

La situación se agrava si se saltan las fronteras de Asturias. "Poniendo nombres concretos, el Burela de fútbol sala o el Torrelavega de balonmano, que están a 40 kilómetros de aquí, si perteneciesen a Asturias la asignación que recibirían sería de menos de un tercio", asegura Sierra, que junto al resto de directivos analizó la situación del deporte en otras comunidades uniprovinciales y de territorios cercanos al astur. "No sabemos como somos capaces de competir contra ellos. Cualquier vía de asignación suya quintuplica las nuestras", sentencia.

Para intentar poner fin a esta deriva, durante esta mañana los seis se han reunido con todos los grupos de la Junta. "Todos nos trasmiten estar de acuerdo con que el deporte es algo transversal y que debería estar mejor tratado. Falta que poco a poco se desarrollen estas ideas", cuenta Sierra, que quiere crear "una proposición no de ley consensuada con todos los partidos, para que así la apoyasen todos. Esto nos ayudaría a visibilizar la problemática que tiene ahora mismo el deporte asturiano e intentaremos buscarle soluciones".

Para ello, quieren que sea "lo más rápido posible" y aunque todavía no han hablado de cifras concretas, "ya que no venimos a quitarle nada a nadie y no tenemos los datos para decidir tal cosa", apuran a la administración, ya que su viabilidad esta en riesgo. "La subvención que recibimos nosotros nos la hemos gastado en la primera ronda de clasificación europea, y nos quedan otras cinco", advierte Manuela Fernández, que asegura que "el año que viene puede que el club no exita o se vea obligado a competir a nivel territorial". "Todos estamos en una situación sin red", confirman los seis representantes.