Aitor Rodríguez, el cañón de la Atlética Avilesina

A punto de cumplir 28 años, Aitor Rodríguez está en uno de los momentos de forma más dulces de toda su carrera. A nivel de equipo las cosas no le pueden estar yendo mejor, ya que su club, el Toscaf Atlética Avilesina, es líder absoluto del Grupo B de Primera Nacional. Todavía no conocen la derrota esta temporada y suman 276 goles en los siete primeros partidos que han disputado, siendo los máximos goleadores de la categoría. Y uno de los principales culpables de ese registro es el primera línea avilesino. Sus 85 tantos le colocan como el mejor artillero de la competición, con 15 dianas de ventaja respecto al segundo. Además, Rodríguez se tuvo que perder un encuentro por motivos laborales, lo que hace más increíble su hazaña. 12,14 goles de media por partido, dato que siembra el terror en las defensas rivales.

«Este año me encuentro mejor que otros años. Estoy bastante bien, por suerte las lesiones me están respetando», cuenta Rodríguez con satisfacción. Tras dos años donde se ha tenido que perder partidos por temas médicos, el último una lesión de muñeca que le dejó más de mes y medio fuera de las canchas. «He conseguido, además, que el tema del trabajo no fuera un impedimento a la hora de ir a entrenar, algo que otros años me perjudicaba mucho», explica el avilesino, que cuando no está metiendo goles trabaja en un laboratorio químico. «Trabajo a turnos, pero este año he tenido suerte. Hay veces que tengo que madrugar mucho y llego cansado, pero más o menos consigo estar disponible», asegura.

Rodríguez habla de sus llamativos registros goleadores con humildad. «Suelo tener más tiros que los demás, por eso puedo alcanzar esas cifras. Por ejemplo, los penaltis los tiro yo, de mano. Hay que tirarlos, eso sí, pero así es más fácil engordar las cifras», confiesa el jugador de la Atlética Avilesina, que cree que este año «estoy teniendo más efectividad». Según indica él mismo, no se obsesiona con sus propias cifras. «Lo importante es que el equipo vaya bien, mis goles son secundarios. Firmo no meter un tanto en todo lo que queda de año y que consigamos el ascenso», reconoce, aunque no esconde sus ganas de romper el récord que firmó en la campaña 2018/19 con 223 goles. «Han vuelto dos jugadores que el año pasado estaban de Erasmus y se nota. Además, nos hemos reforzado bien en ciertas posiciones donde antes nos faltaba gente. La verdad es que el equipo está bastante fino», apunta Rodríguez, muy contento con la plantilla que ha formado la Atlética: «Tenemos muchas posibilidades de estar arriba al final, cuando se juegan las cosas importantes». Para eso, el primera línea promete seguir al mismo nivel o mejor, todo por llevar a su club a División de Honor Plata.