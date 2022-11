"Orgullo" en Vallobín

El Frigoríficos Morrazo puso fin al sueño del Unión Financiera. El conjunto ovetense participó esta temporada por primera vez en la Copa del Rey, y tras pasar la primera ronda ante el Burgos, el equipo gallego apeó a los carbayones en un encuentro que estuvo ajustado hasta el último momento. Pero la decepción de la derrota no quita que los pupilos de Ricardo Margareto hicieron historia. Fue la primera vez que un equipo de Asobal pisaba Vallobín, lo que provoca que el entrenador azul no deje de repetir la misma palabra: "orgullo".

"El esfuerzo ha sido grande, hicimos una primera parte buenísima. No se ha visto reflejado en el marcador, pero hemos estado muy bien. Si no hubiéramos tenido tantas exclusiones, habríamos estado más por delante", explica el técnico del Base, que lamentaba "cuatro errores nuestros en la segunda parte en los que les dimos ventaja". "Lo intentamos hasta el final. Desde el minuto 23 hasta el final tuvimos muchas acciones solos para empatar", asegura. Eso sí, enfrente estaba Javi Díaz, portero del Frigoríficos Morrazo, que realizo un "partidazo". "Lo intentamos en siete contra seis, pero no pudimos tumbarles", cuenta el entrenador.

Ricardo Margareto se reafirma, aunque ya centra las miradas en el futuro más inmediato, el Valinox Novás. “Estoy orgulloso del equipo, muy contento por el esfuerzo. Tras haber preparado el partido un día, hemos competido ante un conjunto de Asobal. Hemos caído con la cabeza alta, pero tenemos que estar contentos. Ya pensamos en el siguiente partido ante Novás. Si competimos así, es difícil que nos gane nadie en casa”, expone con seguridad.

El técnico asume que el papel de sus pupilos ha sido sobresaliente en esta competición. "Es el primer año que jugamos en Copa del Rey; pasamos como pasamos ante Burgos y luego hemos tenido a un equipo de primera con el agua al cuello", indica, e intenta que sus jugadores no se queden con el mal sabor de boca de la derrota y sepan buscar la parte positiva. "Estoy tremendamente orgulloso del equipo y muy contento por el trabajo realizado", zanja el vallisoletano.

Tras este tropiezo, el Unión Financiera ya tiene su mira puesta en su próximo compromiso. El rival, el Valinox Novás, volverá a exigir el máximo a los ovetenses, ya que van líderes de División de Honor Plata y todavía no han perdido ningún encuentro este año. Los ovetenses, que ganaron en su último encuentro liguero ante el Zarautz, buscarán estirar su racha para auparse en la clasificación.

El Frigoríficos Morrazo puso fin al sueño del Unión Financiera. El conjunto ovetense participó esta temporada por primera vez en la Copa del Rey, y tras pasar la primera ronda ante el Burgos, el equipo gallego apeó a los carbayones en un encuentro que estuvo ajustado hasta el último momento. Pero la decepción de la derrota no quita que los pupilos de Ricardo Margareto hicieran historia. Fue la primera vez que un equipo de Asobal pisaba Vallobín, lo que provoca que el entrenador azul no deje de repetir la palabra "orgullo".

"El esfuerzo ha sido grande, hicimos una primera parte buenísima. No se ha visto reflejado en el marcador, pero hemos estado muy bien. Si no hubiéramos tenido tantas exclusiones, habríamos estado más por delante", explica el técnico del Base, que lamentaba "cuatro errores nuestros en la segunda parte en los que les dimos ventaja". "Lo intentamos hasta el final. Desde el minuto 23 hasta el final tuvimos muchas acciones solos para empatar", asegura. Eso sí, enfrente estaba Javi Díaz, portero del Frigoríficos Morrazo, que realizo un "partidazo". "Lo intentamos en siete contra seis, pero no pudimos tumbarles", cuenta el entrenador.

Ricardo Margareto se reafirma, aunque ya centra las miradas en el futuro más inmediato, el Valinox Novás, al que se miden el sábado a las 19.00 horas. "Estoy orgulloso del equipo, muy contento por el esfuerzo. Tras haber preparado el partido un día, hemos competido ante un conjunto de Asobal. Hemos caído con la cabeza alta, pero tenemos que estar contentos. Ya pensamos en el siguiente partido ante Novás. Si competimos así, es difícil que nos gane nadie en casa", expone con seguridad.

El técnico repasa la trayectoria copera. "Es el primer año que jugamos en Copa del Rey; pasamos como pasamos ante Burgos y luego hemos tenido a un equipo de primera con el agua al cuello", indica, y busca la parte positiva. "Estoy tremendamente orgulloso del equipo", insiste.

El Unión Financiera ya tiene su mira puesta en su próximo compromiso. El rival, el Valinox Novás, exigirá el máximo, ya que va líder de División de Honor Plata y todavía no ha perdido ningún encuentro. Los ovetenses, que ganaron en su último encuentro liguero ante el Zarautz, buscarán estirar su racha.