"El club cree en el trabajo hecho", dice Margareto, renovado hasta 2024

Siguen las buenas noticias en el Unión Financiera Base Oviedo. Tras participar por primera vez en su historia en la Copa del Rey y medirse, también por primera vez, a un equipo Asobal, el conjunto ovetense anunció ayer la renovación del arquitecto de este éxito: Ricardo Margareto. El técnico vallisoletano aumenta un año más si vinculación con los ovetenses, hasta 2024. Sus datos avalan este movimiento. En los 40 partidos que lleva en el banquillo de Vallobín, Margareto ha sumado 36 victorias, además de ser el artífice del ascenso del club a División de Honor Plata.

«Igual que tomé la decisión de venir aquí en su día, tomé esta. Cuando fiché por el Unión Financiera y tanto el director deportivo como el presidente me presentaron el proyecto les dije que no quería que fuese un solo año, y esto es lo que quería», asegura Margareto, que cree que su renovación supone una confianza extra tanto para él como para su plantilla. «A nivel personal creo que es muy buena noticia. Te da un plus, ya que se nota que el club cree en que el trabajo hecho hasta ahora se puede proyectar al futuro», explica.

Aunque la firma no se formalizó hasta ayer, la renovación era algo que se llevaba hablando desde hace meses. «Por mi parte no hubo ningún problema. A lo largo del año pasado ya lo íbamos hablando, sobre todo al acabar la temporada. Queríamos continuar el proyecto», indica el técnico, que tiene una gran relación con la directiva ovetense. «Nunca va a haber problema con el club. Igual que para renovar ha ido todo bien, si algún día cambian las cosas también se hará con el mismo buen trato», señala el entrenador, que destaca que esta ha sido «una decisión compartida por todos». «No puedo estar más contento. Se nota que valoran el trabajo, en el futuro podemos hacer cosas muy buenas», expone.

«La idea de futuro es crecer como club», precisa Margareto. «Hace unos pocos meses estábamos en Primera Nacional y ahora tuvimos enfrente a un equipo Asobal, estamos creciendo exponencialmente», comenta el vallisoletano. Esta subida es clave para el técnico, que además cree que hay buen entendimiento con el club. «Hacemos buena pareja. Todo lo que pido, en la medida de lo posible, me lo dan».

Ahora su mente ya está puesta en los próximos compromisos. «Hay que seguir creciendo jugando contra equipos mejores. Lo que busco es el crecimiento, aunque lógicamente habrá un momento, llegaremos a un punto, donde no se pueda crecer más. Queremos crecer juntos, tanto a nivel de plantilla, como entrenador y como institución», concluye Margareto.