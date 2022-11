Edu Cortina: "En el Avilés he encontrado la continuidad que estaba buscando"

"En el Avilés he encontrado la continuidad que llevaba años buscando", asegura Edu Cortina, mediocentro del Real Avilés. El ovetense es uno de los pilares para Emilio Cañedo, ya que salvo en el último encuentro ante el Rayo Cantabria ha sido titular en todos los partidos. Su importancia es tal que ante los cántabros tuvo que salir al descanso, siendo uno de los mejores a pesar de disputar solo la segunda mitad.

"Desde mi último año en el filial del Oviedo me había faltado esa continuidad que ahora tengo", explica el ovetense. Tras salir de la disciplina azul, Cortina pasó por el Mérida, donde rompió el ligamento cruzado anterior, lo que le dejó en el dique seco todo el año cuando ya se había asentado en el equipo. Tras su paso por tierras extremeñas, fichó por el Unionistas. "Después de mi lesión vas a un poco a remolque. En Salamanca también tuve varias lesiones que me condicionaron, pero ahora me siento muy bien a nivel físico", cuenta el blanquiazul.

La mejora que está teniendo en su rendimiento viene, en parte, por su trabajo fuera del campo. "Cuando me estaba recuperando de mi primera lesión fui al centro de entrenamiento de Alberto Martínez para recuperarme de la mejor manera posible. Cuando regresé a los campos seguí yendo ahí, para trabajar el tren inferior. Ahora voy dos días por semana por la tarde, porque si dejas de trabajar esa zona puedes recaer", indica Cortina. Con eso complementa el trabajo que realiza por las mañanas con el Avilés, para así dejar atrás el calvario de lesiones que estaba viviendo. "Este año no me he perdido ni un entrenamiento por lesiones, algo clave para mí", señala con alegría

Aunque llegó a la Villa del Adelantado sin un hueco fijo en el once, Cortina desde el primer momento tuvo un rol principal en los planes de Emilio Cañedo. "En pretemporada me fui encontrando muy bien. Cuando llegué no sabía qué papel iba a tener. Supongo que el míster había dado el visto bueno a mi llegada, pero no puede asegurarle minutos a nadie", admite el mediocentro, centrado en estar en forma para ponerle las cosas lo más complicado posible a su técnico.

Eso sí, ante el Rayo Cantabria arrancó por primera vez este año desde el banquillo. "Cañedo no me dijo nada sobre mi suplencia. No es mucho de dar explicaciones, y lo prefiero. Hay técnicos que intentan explicar su decisión al jugadores. A mí no me gusta. Ellos deciden y lo hacen de buena fe", comenta Cortina, que ya piensa en el próximo encuentro. "La temporada está siendo un poco montaña rusa. Ante el Rayo Cantabria hicimos uno de los peores partidos del año. Tenemos que subir o uno o dos peldaños para estar arriba. Todos sabemos que tenemos equipo para estar arriba", asegura el blanquiazul con ambición.