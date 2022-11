El karate asturiano es Mundial

"Dejad a los cracks". "Las fotos a los que saben". No se puede discutir la expectación que despiertan Hugo Álvarez, Idaira López y Borja Gutiérrez. Los tres, miembros del Gimnasio Lino de Oviedo, han regresado recientemente a Asturias tras completar su participación en el Mundial que se disputó en Turquía. A nivel deportivo la experiencia no fue brillante, pero en el plano personal no pueden evitar soltar una sonrisa al recordar su paso por territorio otomano.

"Fue mi primera vez y me lo pasé súper bien", asegura Hugo Álvarez, ovetense de 17 años, que nunca va a olvidar la experiencia. "Me encantó el sentimiento de compañía, mis compañeros eran muy buenos", cuenta Álvarez, que fue capaz de ganar al representante de Inglaterra en su categoría, junior, "que ya es mucho". "Lo peor del todo fue el viaje, que es un rollo. Fuimos de Madrid a Estambul, y de allí cogimos otro avión a Konya, la ciudad donde se disputaba el campeonato", se queja el deportista ovetense. Idaira López era la más joven de la comitiva y, a pesar de su timidez a la hora de contar su paso por Turquía, es la que más encantada se muestra, a pesar de que cayó en primera ronda ante una ucraniana. "Me encantaría volver a vivir algo como esto. Hice mucha piña con todas las participantes de mi categoría", explica la gijonesa, que participó como cadete y que ya está pensando en volver a pisar suelo turco, ya que se ha enamorado del país. "Me llamó la atención el ambiente que había, muy distinto a lo que vi en los europeos. La gente estaba más junta, era más familiar, había más unión", señala. "El sitio era muy bueno, yo tenía hasta un poco de pena por tener que irme", dice Borja Gutiérrez, que cayó en la segunda ronda, donde se enfrentó al campeón de Europa, único rival que conocía. "Al cambiar de categoría (compitió en sub-21) no sabía quienes eran mis rivales. Normalmente compites siempre contra los mismos y tienes algo de relación, pero esta vez nada. Solo conocía al chaval contra el que perdí, y porque es relativamente famoso, no en persona", indica el karateka de Grado. Lo más llamativo de este trío es que los tres pertenecen al mismo gimnasio. Normalmente, a este tipo de competiciones, donde van adolescentes de toda España, suelen ir sobre todo deportistas de Madrid y Barcelona, los sitios con más federados. Por eso, que participen tres karatekas asturianos tiene un mérito aún mayor. "Entrenamos mucho para llegar a una cita como esa, nos lo curramos mucho. Aquí hay menos gente, pero tenemos mucho nivel", comentan. Los tres coinciden en la clave de su éxito: su entrenador Lino. "Llevamos desde los cuatro años aquí y a nivel deportivo nos lo ha dado todo. Si hemos llegado hasta el Mundial es todo gracias a él", explican, con Idaira matizando que para ella "Lino es como mi segundo padre". "Hablamos mucho con él para prepararnos para las pruebas. Es una ayuda vital", explican con claros síntomas de agradecimiento a su maestro. Es tal su compromiso que suelen ir a acompañar al equipo del gimnasio a pruebas que se realizan fuera de Asturias, "para hacer equipo todos juntos". Todavía no han visto a los niños más jóvenes, ya que tienen distintos horarios, pero están seguros de que ejemplos como los suyos les pueden servir para motivarse. "Ellos fliparán, pero como nos conocen yo creo que les puede servir para, cuando quieran conseguir algo, tener un ejemplo cercano al que asemejarse", finalizan, con la mirada puesta ya en el próximo Mundial, cita que no se quieren perder y que se celebrará dentro de dos años.