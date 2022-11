Bernard Hinault: "La subida a los Lagos fue, sin duda, de lo más duro de mi carrera"

A su entrada en la cafetería nadie diría que Bernard Hinault (Yffiniac, Francia, 1954) es una de las mayores leyendas del ciclismo mundial. "El Caimán" se sienta en una de las mesas tras disfrutar de un paseo por Oviedo con una humildad y naturalidad pasmosas. A su lado está el exciclista Jesús Suárez Cueva, que estará presente en la cena en la que la Asociación de Exciclistas Asturianos le entregará la insignia de oro por su trayectoria. Su currículum bien lo merece. Hinault ganó 216 carreras durante su periodo en activo, siendo el ciclista francés con mejor palmarés de todos los tiempos. En lo alto de su sala de trofeos cuenta con cinco triunfos en el Tour de Francia, tres Giros de Italia y dos Vueltas de España. Su leyenda aumenta si se tiene en cuenta que desde su triunfo en los Campos Elíseos ningún ciclista galo ha vuelto a hacerse con su ronda patria.

–¿Qué le está pareciendo Asturias?

–Me está gustando mucho. Por suerte tengo un buen guía (por Jesús Suárez Cueva), lo que me permite disfrutar más de la visita. Estuve conociendo Oviedo, he aprovechado la mañana para visitar el mercado del Fontán y la zona antigua de la ciudad, me está encantando.

–¿Ha tenido tiempo para probar la comida asturiana, como los cachopos?

–No, todavía. Voy a ir a comer a Tazones, donde podré probar el marisco asturiano, que me han hablado muy bien de él.

–¿Cómo ha sido su llegada?

–Vivo en la Bretaña francesa, por lo que tuve que recorrer 180 kilómetros hasta Nantes para coger un avión dirección Barcelona. Ahí cogí un vuelo al Aeropuerto de Asturias. A veces las comunicaciones son un poco complicadas, pero conseguí llegar.

–Muchas personas de su entidad no se prestarían a recibir homenajes como el que le han preparado.

–Para mí no es algo novedoso ni extraordinario. No soy el campeón de Francia, sino el campeón de todo el mundo. Te debes a toda la gente y para mí es un placer venir a Asturias.

–La primera vez que se retransmitió una etapa en directo en España usted fue uno de los protagonistas. Fue la subida a los Lagos de 1983.

–Todavía recuerdo esa etapa. De aquella no había cuestas tan duras como las de ahora, las subidas no tenían los porcentajes que tienen las etapas de ahora, por lo que la de los Lagos de Covadonga es de las que se te quedaban en la retina.

–En aquel momento dijo que había sido el puerto más duro de su carrera. ¿Lo mantiene?

–Es muy, muy duro. Sin duda es una de las ascensiones más duras de mi carrera... claro que lo mantengo.

–A día de hoy usted es el último campeón francés del Tour de Francia. ¿Qué está pasando para que nadie pueda sucederle?

–Para ser un campeón hay que tener una capacidad física extraordinaria. Por ahora no ha llegado la persona que sea capaz de reunir todas esas cualidades que son necesarias para ser un gran ciclista. A lo mejor es que no se preparan para ello. Los ciclistas franceses, una vez que pasan al ciclismo profesional, ya creen que tienen la vida resuelta, y les falta esa ambición para dar un paso más. El ciclismo es muy duro, hay que trabajar todos los días.

–¿En qué ha cambiado el ciclismo de su época con respecto al de ahora?

–Como todo en la vida, el ciclismo va evolucionando. Yo fui el primero en utilizar los pedales automáticos. Antes eran de correa, no tenían una fijación fiable, y hasta eso ha evolucionado. Ahora tienen piñones de 34 dientes, los de mi época tenían 21 como mucho. Ahora los puertos más duros se suben mejor, aunque hay que subirlos (bromea). Además, las carreteras con cada vez mejores.

–¿Cómo ve al ciclismo español?

–Este año se retira Valverde, que fue un corredor espectacular. Están llegando jóvenes que tienen un futuro muy prometedor, le va a sentar genial al ciclismo español. Hay mucho talento.

–¿Si tuviese que quedarse con un ciclista español, quién sería?

–Me quedo con Indurain. Lo que hizo en el Tour de Francia fue espectacular. Ganar cinco veces consecutivas tiene muchísimo mérito. Por desgracia no consiguió ganar ninguna Vuelta a España, pero era un gran corredor.

–¿Cómo lleva la jubilación?

–Antes trabajaba en la empresa que organiza el Tour, era el jefe de protocolo. Pero además de la ronda gala, también organizaba muchas otras carreras. Al final pasaba mucho tiempo fuera de casa. Tengo dos nietos y ahora quiero disfrutar más de la familia, que ya tengo 67 años. He pasado suficiente tiempo fuera.

–¿Y ahora con qué va a matar las horas?

–A cuidar de mis nietos, andar en bici y disfrutar de la vida. Me gusta mucho la jardinería, por lo que también aprovecharé para dedicarle tiempo. Cuando dejé el ciclismo profesional tuve una granja de vacas, y ahora me gustaría recuperar esa tranquilidad.