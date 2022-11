El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto analiza la mala situación del equipo: "Al entrenador hay que apoyarlo y reforzarlo para que todo salga bien"

El Alimerka Oviedo Baloncesto pocas veces había deseado tanto que llegara un parón en la competición como el que afronta el equipo este fin de semana. La ventana de la FIBA da una tregua a un OCB al que todo le ha salido mal desde que comenzó su décima temporada en la LEB Oro, de la que es último clasificado, encadena seis derrotas en otros tantos partidos y acumula tal cantidad de lesiones que hasta el momento apenas ha sido capaz de competir.

–¿Es el peor momento deportivo que ha vivido en el club?

–Me remontaría a la primera temporada (el equipo bajó de EBA a Primera Nacional), pero creo que sí que es el peor, sin duda. Nunca habíamos tenido un seis a cero en derrotas y victorias; el primer año no sé si llegamos a estar en una situación deportiva tan mala, fue un año malo pero no estábamos tan mal. Hay que tener en cuenta que todo es nuevo este año: entrenador, segundo entrenador, preparador físico y fisioterapeuta.

–¿Las sensaciones que tiene de cara al futuro son también así de malas?

–No. A pesar de todo, no tengo esa sensación del primer año, creo que entonces éramos más inexpertos y, además, este año hay un cúmulo de atenuantes que me tienen muy tranquilo.

–¿El entrenador comparte esa tranquilidad?

–El entrenador (Trifón Poch) está muy confiado en sacar esto adelante y sí me transmite esa tranquilidad. Y que alguien con su experiencia y conocimiento del juego no me transmita sensación de ansiedad y que, al contrario, con su bagaje, me transmita tranquilidad es bueno para todos y algo para ser optimistas.

–¿Le preocupa la imagen que viene dando el equipo?

–Cuando hablábamos de atenuantes, evidentemente esos atenuantes son las lesiones y las novedades en el cuerpo técnico, pero lo que sí que me gustaría es que el equipo compitiera y en el último partido hubo algunos brotes verdes y muchas desconexiones, que es algo que le está pasando mucho y que espero que desaparezca.

–Por sus palabras, entiendo que tiene confianza absoluta en Trifón Poch para sacar esta situación adelante.

–Una confianza máxima. Somos conscientes de la situación y de que lo que hay que hacer es apoyarlo, reforzarlo para que todo salga bien y que esta situación acabe pronto. Y que no se lesione más gente.

–¿Había conocido en el OCB o en otro club tal cúmulo de lesiones en tan poco tiempo?

–De verdad que no recuerdo ni en el OCB ni en otro equipo siete lesionados en un partido, aunque seguro que los ha habido. El año que fuimos con siete jugadores a Lérida sucedió que se había dado de baja a algunos jugadores y que se cambió esa jornada, fue algo extraordinario, pero como lo de este año no lo recuerdo.

–¿Es algo más que mala suerte el cúmulo de lesiones?

–Seguro que hay otras explicaciones y que hay cosas que se pueden hacer mejor; desde la alimentación a la preparación física, al ritmo de los entrenamientos, pero es que esto no son matemáticas. Hubo una jornada que tuvimos a tres lesionados con fascitis plantar, ¿por qué tres en una semana y por qué al inicio de la temporada? Yo no encuentro la explicación, pero seguro que la tiene.

–¿Ha sido la dificultad para encontrar a un pívot otro problema añadido?

–Cuando te pones a fichar a gente hay circunstancias que hacen que pocas veces se consiga. Nosotros teníamos interés en fichar a un pívot que ahora es jugador de Almansa y un capricho de su agente no nos permitió hacerlo. Luego no se dieron otras situaciones. Está siendo difícil fichar pívots para los equipos de LEB Oro y para los de ACB. Espero que ahora que la famosa G-League está andando empiece a circular el mercado y puedan surgir más oportunidades, que supongo que serán caras pero al menos serán oportunidades.

–¿Contemplan hacer más movimientos en la plantilla?

–Tenemos que tomar decisiones a medida que la situación vaya evolucionando o involucionando. Estamos mirando el mercado para ver lo que se puede hacer y si hay que hacer un esfuerzo creo que debemos hacerlo; tenemos los radares encendidos y si el entrenador y el club piensan que hay que meter el bisturí a la plantilla pues habrá que hacerlo.

–¿Hay dinero para ello?

–El mes pasado hicimos una estimación del cierre de temporada y la situación era buena y eran factibles pequeños movimientos. Si no son pequeños habrá que pensar en gastar dinero y en buscarlo.

–¿Tiene la sensación de que esto podía pasar por el lugar que ocupa el club en cuanto a presupuesto en la LEB Oro?

–Lo que es extraño es que en estos diez años solo hayamos pasado una temporada mala. Con un presupuesto de la parte de abajo es más fácil que te pase esto. Quizás venga bien pasar hambre para poner negro sobre blanco cuál es nuestra situación.