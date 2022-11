El Principado pone el ojo en la cantera: un club de tiro que mira al futuro

"Prueba tú si quieres, como si estuvieses en casa". La amabilidad y el buen trato es la carta de presentación del Club de Tiro Principado de Oviedo. Y esta fórmula no puede estar funcionando mejor. Basta un pequeño vistazo a sus instalaciones para ver que el relevo dentro del club está asegurado. Decenas de niños se alinean detrás de la "barra" para disparar. Y, además del buen trato a los más jóvenes, el club da la oportunidad de competir a lo ancho y largo de España. Y de destacar.

En el último Campeonato de España, celebrado en Murcia, trajeron a Asturias siete medallas, seis en individual (cuatro oros y dos platas) y una plata por equipo, siendo uno de los clubes más laureados de todo el torneo. Sin embargo, los niños no han vuelto muy contentos, aspiran a más.

"Tengo que mejorar, no fue mi mejor competición. No me fui con buen sabor de boca", cuenta Tomás Gancedo. No lo parece, pero este niño de 12 años terminó segundo en alevín masculino tirando con carabina. "Me puse un poquito nervioso, podría mejorar mi marca", asegura. Si entrada en el mundo del tiro es llamativa. "En mi familia nadie tira. Yo empecé porque me convenció el padre de una amiga de mi madre. Un día me llevó al tiro y me aficioné. Llevo ya desde los seis años", cuenta.

Alejandro Martínez tuvo mejor suerte que su compañero, ya que acabó primero también con carabina, pero tras la competición a él le preocupaba otra cosa. "¿Cuál era la respuesta a la pregunta 9 del examen de biología?", preguntaba antes de empezar a hablar de su pasión. “Yo estoy aquí por mi abuelo. Un día, con ocho años, mi abuela no me pudo llevar a la piscina y me acompañó mi abuelo. Al salir me preguntó que si quería probar a tirar. Y hasta ahora, que tengo 12", explica Martínez. A pesar de tener muy reciente el oro, ya tiene en mente su próxima competición, donde participará con Gancedo. "Es por equipos. Tomás y yo tenemos muy buena conexión y un nivel parecido. Seguro que lo hacemos genial", avisa.

"Podría haber tirado mejor, la verdad", indica Dante Fernández. Su historia con el tiro es muy curiosa. "Vinieron a mi instituto a explicar un deporte que se llama ‘serrán’, que consiste en un triatlón que une nadar, correr y tiro. Se que suena loco, pero a mí me llamo la atención. Como me gustó, vine aquí porque era lo que más se parecía", explica ante el estupor de unos niños que estaban escuchando. Su participación en el campeonato de España estuvo condicionada por los nervios de la primera vez. Terminó noveno.

"Aquí para los menores de 21 años es todo gratis, por eso tiene tanto tirón", señala Benjamín Álvarez, presidente del Club Tiro Principado, a la hora de poner contexto a la buena afluencia de niños dentro de las instalaciones. "Para venir aquí solo tienes que hacerse socios del club y tener la ficha de la Federación, que cuesta 10 euros al año", abunda. Todo lo demás corre de parte de la entidad, desde las armas hasta los balines o los costes de participar en campeonatos.

El club hace un esfuerzo grande, explica Álvarez, pero compensa ver a los niños disfrutando de su pasión. "A diferencia de lo que mucha gente piensa, esto no es peligroso. Tenemos unas normas que se siguen a rajatabla. Además, esto les ayuda a aumentar su capacidad de concentración, lo que es muy beneficioso para sus estudios", señala el ovetense.